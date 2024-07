Le camion-malaxeur électrique SANY 408P répond aux normes européennes GSR mises à jour

SHANGHAI, 16 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Développé et fabriqué par le principal fabricant chinois d'équipements lourds SANY Group (« SANY »), le camion-malaxeur électrique 408P de classe mondiale a récemment passé la référence mise à jour du Règlement général sur la sécurité (RGS) de l'UE. Équipé d'un système avancé d'aide à la conduite (ADAS) développé par Haistar, le 408P est le premier véhicule d'ingénierie électrique chinois à obtenir le dernier certificat d'homologation de type de véhicule complet (SVTA).

SANY 408P Electric Mixer Truck

Après avoir obtenu cette dernière certification d'essai sur véhicule réel, la 408P est désormais accréditée pour les cinq réglementations GSR . Le camion-malaxeur électrique de SANY n'est donc pas seulement le dernier autorisé dans le marché de l'Union européenne, mais il accélère également la feuille de route du développement mondial de SANY, consolidant ainsi sa position de leader dans le secteur des véhicules d'ingénierie électriques.

La certification des essais a été effectuée sous la supervision de TÜV Rheinland, un fournisseur de services techniques de premier plan. Les résultats des tests ont montré que le camion-malaxeur électrique SANY 408P est sûr, fiable et conforme aux réglementations et normes de l'UE. Le test a également mis en évidence la grande adaptabilité de l'ADAS Haistar, avec une forte capacité d'extension qui peut également être appliquée à d'autres modèles.

L'EGS de l'UE a été lancé en 2019 pour renforcer la protection des occupants des véhicules et des usagers de la route vulnérables, tels que les piétons et les cyclistes, afin de réduire le nombre d'accidents de la route et de victimes en veillant à ce que les véhicules présentent des niveaux de sécurité plus élevés. La dernière mise à jour, qui entrera en vigueur en juillet 2024, exige que tous les véhicules commerciaux immatriculés dans l'UE soient équipés des fonctionnalités ADAS appropriées.

Le malaxeur électrique SANY 408P est doté de cinq fonctions ADAS GSR, notamment le système d'information sur les mouvements hors route (MOIS), le système d'information sur les angles morts (BSIS), le système d'information sur les marches arrière (REIS), l'adaptation intelligente (et volontaire) de la vitesse (AIV) et l'alerte de somnolence et de vigilance du conducteur (DDAW).

L'AIV est notamment conçue pour alerter le conducteur afin qu'il ralentisse lorsqu'il détecte un excès de vitesse. Le système d'AIVde SANY a effectué plus de 6 000 km de tests sur route dans 10 pays de l'UE, avec 431 km de conduite réelle et des scénarios couvrant la ville, le village, l'autoroute et plus encore. Sa précision de reconnaissance pour un seul scénario est supérieure à 90 %, la précision globale atteignant 96 %.

Le DDAW surveille fréquemment les traits du visage du conducteur, les mouvements des yeux et de la tête en se basant sur l'imagerie physiologique pour déduire si le conducteur est en état de fatigue, afin d'envoyer des alertes ou de prendre d'autres mesures appropriées.

Le MOIS surveille et informe le conducteur de la présence de piétons et de cyclistes dans l'angle mort de proximité avant du véhicule, le BSIS surveille les risques de collision dans l'angle mort droit des camions ou des bus lors des virages et le REIS aide à se garer pour éviter les collisions grâce à un écran vidéo de recul en temps réel.

« Dorénavant, SANY s'efforcera de développer ses marchés internationaux, de favoriser les avancées en matière d'intelligence numérique et de promouvoir des activités à faible émission de carbone afin de fournir des produits de haute qualité, sûrs, plus fiables et plus intelligents aux clients du monde entier », a déclaré Yu Hongfu, président de SANY Heavy Industry.

