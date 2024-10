O CEO da NVIDIA, Jensen Huang, fará a palestra principal da CES de 2025

ARLINGTON, Virgínia, 8 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Consumer Technology Association (CTA)® , proprietária e produtora da CES® , o evento de tecnologia mais poderoso do mundo, está anunciando que o fundador e CEO da NVIDIA, Jensen Huang, fará uma palestra na CES de 2025. A CES de 2025 acontecerá em Las Vegas de 7 a 10 de janeiro de 2025. Huang fará sua palestra principal na segunda-feira, 6 de janeiro, às 18h30.

Jensen Huang, fundador, presidente e CEO da NVIDIA (PRNewsfoto/Consumer Technology Association) Nvidia Corporation logo (PRNewsfoto/Consumer Technology Association)

"Estamos entusiasmados em receber Jensen Huang como orador principal na CES 2025", disse Gary Shapiro, CEO da CTA. "Jensen é um verdadeiro visionário na indústria de tecnologia. Seus insights e inovações aprimoram o mundo, melhoram a economia e inspirarão nosso público da CES."

Conhecido por sua abordagem inovadora e paixão pela tecnologia, Huang foi nomeado o melhor CEO do mundo pela Fortune e The Economist, bem como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista TIME. Sua palestra na CES de 2025 definirá o cenário para uma conferência emocionante com o que há de mais recente em tecnologia.

A carreira e as contribuições de Huang como fundador e CEO da NVIDIA demonstram o poder das ideias, da tecnologia e da convicção para impulsionar a inovação e o impacto nos negócios e na sociedade. As plataformas de computação acelerada e IA da NVIDIA estão instaladas em várias centenas de milhões de computadores, disponíveis em todas as principais nuvens e fabricantes de servidores, capacitam 76% da lista TOP500 dos supercomputadores mais rápidos do mundo e têm mais de 5 milhões de desenvolvedores.

"A NVIDIA exemplifica a inovação de ponta que celebramos", disse Kinsey Fabrizio, presidente da CTA. "Não poderíamos pensar em um momento melhor para mergulhar e trazer um símbolo de inovação como a NVIDIA para o nosso palco global."

A CES de 2025 reunirá as mentes mais brilhantes e as empresas mais inovadoras de todo o mundo para mostrar os mais recentes avanços tecnológicos. As inscrições para a CES 2025 estão abertas agora. Detalhes e programação estarão disponíveis em CES.tech .

Sobre a CES®:

A CES é o evento de tecnologia mais poderoso do mundo – o campo de provas para tecnologias avançadas e inovadores globais. É aqui que as maiores marcas do mundo fazem negócios e conhecem novos parceiros, e os inovadores mais brilhantes sobem ao palco. De propriedade e produzida pela Consumer Technology Association (CTA)®, a CES apresenta todos os aspectos do setor de tecnologia. A CES 2025 acontece de 7 a 10 de janeiro de 2025, em Las Vegas. Saiba mais em CES.tech e siga a CES nas redes sociais.

Sobre a Consumer Technology Association (CTA)®:

Como a maior associação comercial de tecnologia da América do Norte, a CTA é o setor de tecnologia. Nossos membros são os principais inovadores do mundo – de startups a marcas globais – ajudando a sustentar mais de 18 milhões de empregos americanos. A CTA é proprietária e produz o CES® – o evento de tecnologia mais poderoso do mundo. Encontre-nos em CTA.tech. Siga-nos @CTAtech.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2524512/Consumer_Technology_Association_Jensen.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2524513/Consumer_Technology_Association_NVIDIA_logo.jpg

FONTE Consumer Technology Association