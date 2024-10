Jensen Huang, PDG de NVIDIA, prononcera le discours d'ouverture du CES 2025

ARLINGTON, Virginie, 8 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La Consumer Technology Association (CTA)®, propriétaire et productrice du CES®, l'événement technologique le plus puissant au monde, annonce que Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA, prononcera le discours d'ouverture du CES 2025. Le CES 2025 se tiendra à Las Vegas du 7 au 10 janvier 2025. M. Huang prononcera son discours d'ouverture le lundi 6 janvier à 18 h 30.

Jensen Huang, Founder, President, and CEO, NVIDIA Nvidia Corporation logo

« Nous sommes ravis d'accueillir Jensen Huang en tant qu'orateur principal lors du CES 2025 », a déclaré Gary Shapiro, PDG de la CTA. « Jensen est un véritable visionnaire dans l'industrie technologique. Ses idées et ses innovations améliorent le monde, renforcent l'économie et inspireront le public du CES. »

Connu pour son approche avant-gardiste et sa passion pour la technologie, M. Huang a été nommé meilleur PDG du monde par Fortune et The Economist, ainsi que l'une des 100 personnes les plus influentes du monde selon le magazine TIME. Son discours d'ouverture du CES 2025 plantera le décor d'une conférence passionnante qui présentera les dernières technologies.

La carrière de M. Huang et ses contributions en tant que fondateur et PDG de NVIDIA démontrent le pouvoir des idées, de la technologie et de la conviction pour stimuler l'innovation et l'impact sur les entreprises et la société. Les plates-formes de calcul accéléré et d'IA de NVIDIA sont installées dans plusieurs centaines de millions d'ordinateurs, sont disponibles auprès de tous les principaux fabricants de clouds et de serveurs, alimentent 76 % de la liste TOP500 des supercalculateurs les plus rapides au monde et comptent plus de 5 millions de développeurs.

« NVIDIA illustre l'innovation de pointe que nous célébrons », a déclaré Kinsey Fabrizio, président de la CTA. « Nous ne pouvions pas rêver d'un meilleur moment pour plonger et introduire un phare de l'innovation comme NVIDIA sur notre scène mondiale. »

Le CES 2025 réunira les esprits les plus brillants et les entreprises les plus innovantes du monde entier pour présenter les dernières avancées technologiques. Les inscriptions au CES 2025 sont d'ores et déjà ouvertes. Les détails et la programmation seront disponibles sur CES.tech.

À propos du CES® :

Le CES est l'événement technologique le plus puissant au monde - le terrain d'essai des technologies de pointe et des innovateurs mondiaux. C'est là que les plus grandes marques du monde font des affaires et rencontrent de nouveaux partenaires, et que les plus grands innovateurs du monde montent sur scène. Le CES, détenu et produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, présente tous les aspects du secteur technologique. Le CES 2025 se tiendra du 7 au 10 janvier 2025 à Las Vegas. Pour en savoir plus, consultez le site CES.tech et suivez le CES sur X.

À propos de la Consumer Technology Association (CTA)® :

En tant que plus grande association commerciale d'Amérique du Nord dans le domaine de la technologie, la CTA est le secteur technologique. Nos membres sont les plus grands innovateurs du monde, des start-ups aux marques mondiales, qui contribuent à soutenir plus de 18 millions d'emplois américains. La CTA possède et produit le CES® , l'événement technologique le plus important au monde. Retrouvez-nous sur CTA.tech. Suivez @CTAtech.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2523562/Consumer_Technology_Association_Jensen.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2523563/Consumer_Technology_Association_NVIDIA_logo.jpg