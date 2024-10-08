NVIDIA 行政總裁 Jensen Huang 將發表 CES 2025 主題演講
08 10月, 2024, 23:14 CST
維吉尼亞州阿靈頓2024年10月8日 /美通社/ -- Consumer Technology Association (CTA)®，作為全球最具標誌性的消費電子展 CES® 的主辦單位，正式宣佈 NVIDIA 聯合創始人兼行政總裁 Jensen Huang 將於 CES 2025 擔任主題演講嘉賓。CES 2025 將於 2025 年 1 月 7 日至 10 日在拉斯維加斯舉行。Huang 將於 1 月 6 日（星期一）下午 6 時 30 分發表主題演講。
CTA 行政總裁 Gary Shapiro 表示：「Jensen Huang 成為 CES 2025 的主要演講嘉賓令我們倍感興奮。Jensen 在科技行業獨具遠見。他的見解和創新令世界變得更美好，增強經濟，並為我們的 CES 觀眾帶來啟發。」
Huang 先生以其獨到的科技視野與對科技的熱情，在全球科技產業享有崇高聲譽。他曾榮獲《財富》雜誌、《經濟學人》 等國際權威媒體評選為全球最佳行政總裁，並入選《時代》 雜誌百大影響力人物。他的 CES 2025 主題演講，其精闢的見解將為本次大會定下最新科技的基調。
Huang 先生作為 NVIDIA 的創始人兼行政總裁，充分展現了想法、技術和堅定信念如何驅動企業發展，並對商界和社會產生深遠影響。NVIDIA 的加速運算與 AI 平台已廣泛部署於全球數億台電腦，並為各大雲端服務供應商與伺服器製造商所採用。該平台更驅動了全球 76% 的 TOP500 頂尖超級電腦，並凝聚了逾 500 萬名開發者。
CTA 總裁 Kinsey Fabrizio 表示：「NVIDIA 是尖端創新的典範。時值今日，我們認為沒有比現在更合適的時機，深入探討 NVIDIA 這座創新科技的燈塔，並將其光輝展現於我們的全球主題演講舞台上。」
CES 2025 將雲集全球科技菁英，匯聚最具創新思維的企業，共同展示科技領域的最新突破。2025 CES 現已 開始報名。詳請和安排將可於 CES.tech 查閱。
關於 CES®：
CES 是世界上最強大的科技活動，是突破性科技和全球創新者的試驗場地。全球最大的品牌在這裡展開業務和結識新的合作拍檔，最首屈一指的創新者也會在此登台亮相。CES 由美國消費技術協會 (CTA)® 擁有和推出，展現各方面的科技領域。CES 2025 將於 2025 年 1 月 7 日至 10 日在拉斯維加斯舉行。請在 CES.tech 了解更多資訊，並在社交平台上關注 CES。
關於 Consumer Technology Association (CTA)®：
作為北美最大的技術貿易協會，CTA 是科技行業的代表。我們的會員是世界領先的創新者 — 從初創公司到全球品牌 — 幫助支援超過 1800 萬個美國就業機會。CTA 擁有並生產 CES® — 世界上最強大的科技活動。請在 CTA.tech 上關注我們。關注我們 @CTAtech。
SOURCE Consumer Technology Association
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