NVIDIA 行政總裁 Jensen Huang 將發表 CES 2025 主題演講

維吉尼亞州阿靈頓2024年10月8日 /美通社/ -- Consumer Technology Association (CTA)®，作為全球最具標誌性的消費電子展 CES® 的主辦單位，正式宣佈 NVIDIA 聯合創始人兼行政總裁 Jensen Huang 將於 CES 2025 擔任主題演講嘉賓。CES 2025 將於 2025 年 1 月 7 日至 10 日在拉斯維加斯舉行。Huang 將於 1 月 6 日（星期一）下午 6 時 30 分發表主題演講。

CTA 行政總裁 Gary Shapiro 表示：「Jensen Huang 成為 CES 2025 的主要演講嘉賓令我們倍感興奮。Jensen 在科技行業獨具遠見。他的見解和創新令世界變得更美好，增強經濟，並為我們的 CES 觀眾帶來啟發。」

Jensen Huang, Founder, President, and CEO, NVIDIA Nvidia Corporation logo

Huang 先生以其獨到的科技視野與對科技的熱情，在全球科技產業享有崇高聲譽。他曾榮獲《財富》雜誌、《經濟學人》 等國際權威媒體評選為全球最佳行政總裁，並入選《時代》 雜誌百大影響力人物。他的 CES 2025 主題演講，其精闢的見解將為本次大會定下最新科技的基調。

Huang 先生作為 NVIDIA 的創始人兼行政總裁，充分展現了想法、技術和堅定信念如何驅動企業發展，並對商界和社會產生深遠影響。NVIDIA 的加速運算與 AI 平台已廣泛部署於全球數億台電腦，並為各大雲端服務供應商與伺服器製造商所採用。該平台更驅動了全球 76% 的 TOP500 頂尖超級電腦，並凝聚了逾 500 萬名開發者。

CTA 總裁 Kinsey Fabrizio 表示：「NVIDIA 是尖端創新的典範。時值今日，我們認為沒有比現在更合適的時機，深入探討 NVIDIA 這座創新科技的燈塔，並將其光輝展現於我們的全球主題演講舞台上。」

CES 2025 將雲集全球科技菁英，匯聚最具創新思維的企業，共同展示科技領域的最新突破。2025 CES 現已 開始報名。詳請和安排將可於 CES.tech 查閱。

關於 CES®：

CES 是世界上最強大的科技活動，是突破性科技和全球創新者的試驗場地。全球最大的品牌在這裡展開業務和結識新的合作拍檔，最首屈一指的創新者也會在此登台亮相。CES 由美國消費技術協會 (CTA)® 擁有和推出，展現各方面的科技領域。CES 2025 將於 2025 年 1 月 7 日至 10 日在拉斯維加斯舉行。請在 CES.tech 了解更多資訊，並在社交平台上關注 CES。

關於 Consumer Technology Association (CTA)®：

作為北美最大的技術貿易協會，CTA 是科技行業的代表。我們的會員是世界領先的創新者 — 從初創公司到全球品牌 — 幫助支援超過 1800 萬個美國就業機會。CTA 擁有並生產 CES® — 世界上最強大的科技活動。請在 CTA.tech 上關注我們。關注我們 @CTAtech。

SOURCE Consumer Technology Association