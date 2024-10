NVIDIA CEO Jensen Huang hält Keynote zur CES 2025

ARLINGTON, Virginia (USA), 8. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die Consumer Technology Association (CTA)®, Rechteinhaberin und Ausrichterin der CES®, der weltweit einflussreichsten Fachmessen für Technologie, kündigt an, dass NVIDIA-Gründer und CEO Jensen Huang auf der CES 2025 eine Keynote halten wird. Die CES 2025 findet vom 7. bis 10. Januar 2025 in Las Vegas statt. Huang wird seine Keynote am Montag, dem 6. Januar, um 18.30 Uhr halten.

Jensen Huang, Founder, President, and CEO, NVIDIA Nvidia Corporation logo

„Wir freuen uns sehr, Jensen Huang als einen der Hauptredner auf der CES 2025 begrüßen zu dürfen", sagte Gary Shapiro, CEO von CTA. „Jensen Huang ist ein echter Visionär in der Technologiebranche. Seine Erkenntnisse und Innovationen verbessern die Welt, fördern die Wirtschaft und werden unser CES-Publikum inspirieren."

Huang ist bekannt für seine zukunftsorientierte Herangehensweise und seine Leidenschaft für Technologie und wurde von Fortune und The Economist, zum weltbesten CEO ernannt sowie von der Zeitschrift TIME zu einem der 100 einflussreichsten Menschen der Welt gewählt. Seine Keynote auf der CES 2025 wird der Auftakt für eine spannende Fachmesse sein, auf der die neuesten technologischen Entwicklungen vorgestellt werden.

Huangs Karriere und seine Beiträge als Gründer und CEO von NVIDIA zeigen, wie sehr Ideen, Technologie und Überzeugung am Ende Innovationen vorantreiben und eine positive Wirkung auf Wirtschaft und Gesellschaft haben können. Die schnellen Rechen- und KI-Plattformen von NVIDIA sind in mehreren hundert Millionen Computern installiert, bei allen großen Cloud- und Serverherstellern erhältlich, treiben 76 % der TOP500-Liste der schnellsten Supercomputer der Welt an und haben mehr als 5 Millionen Entwickler.

„NVIDIA ist ein Beispiel für die bahnbrechende Innovation, die wir feiern", sagte Kinsey Fabrizio, President von CTA. „Wir konnten uns keinen besseren Zeitpunkt vorstellen, um einen Innovationsführer wie NVIDIA auf unsere globale Keynote-Bühne zu holen."

Die CES 2025 wird die klügsten Köpfe und innovativsten Unternehmen aus der ganzen Welt versammeln, um die neuesten Fortschritte im Bereich der Technologie zu präsentieren. Die Anmeldung zur CES 2025 ist ab sofort möglich . Einzelheiten und das Programm finden Sie unter CES.tech.

Informationen zur CES®:

Die CES ist die wichtigste Technologiemesse der Welt – der Prüfstand für bahnbrechende Technologien und globale Innovatoren. Hier schließen die größten Unternehmen der Welt Geschäfte ab und treffen neue Partner. Auf der Bühne haben die klügsten Innovatoren das Wort. Die CES, die von der Consumer Technology Association (CTA)® ausgerichtet und produziert wird, umfasst alle Aspekte des Technologiesektors. Die CES 2025 findet vom 7. bis 10. Januar 2025 in Las Vegas statt. Weitere Informationen finden Sie unter CES.tech ; folgen Sie der CES auch auf den Social Media-Kanälen.

Informationen zur Consumer Technology Association (CTA)®:

Die CTA ist Nordamerikas größter Technologieverband und repräsentiert den Technologiesektor. Zu unseren Mitgliedern gehören die weltweit führenden Innovatoren, von Startups bis hin zu globalen Marken, die allein in Amerika mehr als 18 Millionen Arbeitsplätze unterstützen. Die CTA ist Eigentümer und Produzent der CES® – der wichtigsten IT-Veranstaltung der Welt. Sie finden uns unter CTA.tech. Folgen Sie uns @CTAtech.

