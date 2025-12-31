L'écosystème mondial de GAC prend forme, les ventes à l'étranger ayant presque triplé en deux ans

GUANGZHOU, Chine, 1 janvier 2026 /PRNewswire/ -- GAC a publié son rapport sur les performances à l'étranger en 2025, annonçant des exportations de plus de 130 000 véhicules, soit une augmentation de 45 % d'une année sur l'autre. Au cours des deux dernières années, les activités internationales de GAC ont connu une croissance fulgurante en termes de création d'écosystèmes et de performances commerciales.

En 2023, les ventes à l'étranger de 45 000 unités ont marqué la première percée. En 2024, les exportations ont atteint 90 000 unités. À la fin de l'année 2025, les exportations ont dépassé 130 000 unités, ce qui représente une croissance de plus de 45 % par rapport à l'année précédente. place GAC parmi les huit premières marques indépendantes chinoises en termes de volume d'exportation. En deux ans, les ventes de GAC à l'étranger ont presque triplé.

Cette forte dynamique s'appuie sur une solide capacité à créer un écosystème. En tant que premier constructeur automobile d'État à se lancer à l'assaut du monde avec son écosystème énergétique intégré, GAC est resté fidèle à son engagement : "Tech-Driven GAC, Advancing Global Reach with a Full-Chain Ecosystem" (GAC axé sur la technologie, une portée mondiale avec un écosystème à chaîne complète). En s'appuyant sur une qualité élevée, une technologie de pointe, des services haut de gamme et un écosystème de chaîne de valeur complète, GAC trace la voie de l'expansion mondiale. Lors du salon international de l'automobile de Bangkok en 2025, GAC a actualisé sa stratégie mondiale "One GAC" en la transformant en "One GAC 2.0". Centrée sur une vision, un objectif et une image de marque, une initiative localisée et cinq mesures clés, la stratégie permet un déploiement plus efficace et plus précis sur le marché et construit une image globale unifiée.

Guidés par One GAC 2.0, des programmes localisés tels que l'"Action Thaïlande", l'"Action Brésil" et l'"Action Australie" ont été mis en place. Grâce aux cinq piliers que sont les produits, les réseaux, les services, la fabrication intelligente, l'écosystème énergétique et les solutions de mobilité, GAC renforce sa présence sur les marchés locaux et stimule les ventes en étant "dans le local, pour le local, intégré localement, au service du local, contribuant au local".

En 2025, GAC a lancé cinq nouveaux modèles à l'étranger et a pénétré 16 nouveaux marchés, dont le Brésil, la Pologne, le Portugal, l'Australie et l'Argentine, s'étendant ainsi à 86 pays et régions. Le réseau mondial s'est agrandi de 281 points de vente pour atteindre 630. La production de KD en Indonésie et en Malaisie a commencé comme prévu, tandis que le projet de KD en Europe progresse régulièrement et que cinq usines à l'étranger sont en activité.

Sur cette base, 2026 sera une année charnière pour l'expansion des activités de GAC à l'étranger en termes de volume et de qualité. GAC s'est fixé un objectif d'exportation de 250 000 unités, dans le but de créer une "deuxième courbe de croissance" après l'action historique "Panyu Action" et de devenir une référence pour l'expansion mondiale des marques automobiles chinoises.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2853449/photo_1.jpg