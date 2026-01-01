El ecosistema global de GAC toma forma a medida que las ventas en el extranjero casi se triplican en dos años

GUANGZHOU, China, 31 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- GAC publicó su informe de rendimiento en el extranjero de 2025, anunciando exportaciones de más de 130 000 vehículos, un aumento interanual del 45 %. En los últimos dos años, el negocio internacional de GAC ha logrado un crecimiento espectacular en la creación de ecosistemas y el rendimiento de las ventas.

En 2023, las ventas en el extranjero de 45.000 unidades marcaron el primer avance. En 2024, las exportaciones aumentaron a 90.000 unidades. A finales de 2025, las exportaciones superaron las 130.000 unidades, lo que representa un crecimiento de más del 45 % interanual, lo que sitúa a GAC entre las ocho principales marcas independientes chinas por volumen de exportación. En dos años, las ventas de GAC en el extranjero casi se han triplicado.

Detrás de este fuerte impulso se encuentra una sólida capacidad decreación de ecosistemas. Como el primer fabricante de automóviles de propiedad estatal en globalizarse con su ecosistema energético integrado, GAC ha mantenido su compromiso con "GAC impulsado por la tecnología, avanzando en el alcance global con un ecosistema decadena completa". Al aprovechar la alta calidad, la tecnología avanzada, los servicios premium y un ecosistema de cadena de valor completa, GAC está trazando un camino hacia la expansión global. En el Salón Internacional del Automóvil de Bangkok en 2025, GAC actualizó su estrategia global One GAC a "One GAC 2.0". Centrada en una visión, un objetivo y una imagen de marca, una iniciativa localizada y cinco medidas clave, la estrategia permite una implementación de mercado más eficiente y precisa y crea una imagen global unificada.

Guiados por One GAC 2.0, se han implementado programas localizados como "Thailand Action", "Brazil Action" y "Australia Action". A través de cinco pilares de productos, redes, servicios, fabricación inteligente, ecosistema energético y soluciones de movilidad, GAC desarrolla la presencia en el mercado local e impulsa las ventas al estar "In Local, For Local, Integrated Locally, Serving Locally, Contributing Locally".

En 2025, GAC lanzó cinco nuevos modelos en el extranjero e ingresó a 16 nuevos mercados, incluidos Brasil, Polonia, Portugal, Australia y Argentina, expandiéndose a 86 países y regiones. La red global creció en 281 puntos de venta a 630. La producción de KD en Indonesia y Malasia comenzó a tiempo, mientras que el proyecto Europe KD avanza de manera constante y cinco plantas en el extranjero están en funcionamiento.

Sobre esta base, 2026 será fundamental para escalar el negocio de GAC en el extranjero en volumen y calidad. GAC ha establecido un objetivo de exportación de 250.000 unidades, con el objetivo de crear una "segunda curva de crecimiento" tras el hito "Panyu Action" y convertirse en un punto de referencia para la expansión global de las marcas automotrices chinas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853449/photo_1.jpg

FUENTE GAC