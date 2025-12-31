GACs globales Ökosystem nimmt Gestalt an, da sich der Umsatz in Übersee in zwei Jahren fast verdreifacht hat

GUANGZHOU, China, 1.Januar 2026 /PRNewswire/ -- GAC hat seinen Leistungsbericht für das Jahr 2025 veröffentlicht und einen Export von über 130.000 Fahrzeugen angekündigt, was einem Anstieg von 45 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In den vergangenen zwei Jahren hat das internationale Geschäft von GAC ein sprunghaftes Wachstum beim Aufbau von Ökosystemen und bei der Verkaufsleistung erzielt.

Im Jahr 2023 wurde mit 45.000 verkauften Einheiten in Übersee der erste Durchbruch erzielt. Im Jahr 2024 steigen die Exporte auf 90.000 Einheiten. Bis Ende 2025 wurden mehr als 130.000 Fahrzeuge exportiert, was einem Wachstum von mehr als 45 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit gehört GAC zu den acht größten unabhängigen chinesischen Marken, was das Exportvolumen betrifft. Innerhalb von zwei Jahren hat sich der Umsatz von GAC in Übersee fast verdreifacht.

Hinter dieser starken Dynamik steht eine solide Fähigkeit zum Aufbau eines Ökosystems. Als erster staatlicher Automobilhersteller, der sein integriertes Energie-Ökosystem global ausrichtet, hat sich GAC weiterhin dem Motto "Tech-Driven GAC, Advancing Global Reach with a Full-Chain Ecosystem" verpflichtet. Durch die Nutzung von hoher Qualität, fortschrittlicher Technologie, erstklassigen Dienstleistungen und einem umfassenden Wertschöpfungsketten-Ökosystem ist GAC auf dem Weg zur globalen Expansion. Auf der Bangkok International Motor Show 2025 hat GAC seine globale Strategie "One GAC" in "One GAC 2.0" umbenannt. Mit einer Vision, einem Ziel und einem Markenimage, einer lokalisierten Initiative und fünf Schlüsselmaßnahmen ermöglicht die Strategie einen effizienteren und präziseren Einsatz am Markt und schafft ein einheitliches globales Image.

Unter der Leitung von One GAC 2.0 wurden lokalisierte Programme wie die "Thailand Action", "Brazil Action" und "Australia Action" eingeführt. Durch die fünf Säulen Produkt, Netzwerk, Service, intelligente Fertigung, Energie-Ökosystem und Mobilitätslösungen baut GAC eine lokale Marktpräsenz auf und steigert den Umsatz, indem es "In Local, For Local, Integrated Locally, Serving Locally, Contributing Locally" ist.

Im Jahr 2025 brachte GAC fünf neue Modelle in Übersee auf den Markt und erschloss 16 neue Märkte, darunter Brasilien, Polen, Portugal, Australien und Argentinien, und expandierte damit in 86 Länder und Regionen. Das weltweite Netz wuchs um 281 auf 630 Verkaufsstellen. Die KD-Produktion in Indonesien und Malaysia wurde planmäßig aufgenommen, während das KD-Projekt in Europa stetig voranschreitet und fünf Anlagen in Übersee in Betrieb sind.

Darauf aufbauend wird das Jahr 2026 für die Ausweitung des Überseegeschäfts von GAC in Bezug auf Volumen und Qualität von entscheidender Bedeutung sein. GAC hat sich ein Exportziel von 250.000 Einheiten gesetzt, um nach der bahnbrechenden "Panyu-Aktion" eine "zweite Wachstumskurve" zu schaffen und ein Maßstab für die globale Expansion chinesischer Automobilmarken zu werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853449/photo_1.jpg