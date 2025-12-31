GAC reçoit le premier certificat de système de gestion de la sécurité des données des véhicules de l'industrie

TIANJIN, Chine et GUANGZHOU, Chine, 31 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 24 décembre, GAC a reçu une nouvelle reconnaissance officielle en matière de sécurité des données des véhicules en obtenant la première certification du système de gestion de la sécurité des données des véhicules de l'industrie (certificat n°... : 03225DS00001). Cette étape signifie que GAC est à l'avant-garde du développement systématique de la sécurité des données dans l'industrie, établissant une nouvelle référence pour la gouvernance des données automobiles à l'ère de la connectivité intelligente.

Cette certification, réalisée conformément à la norme nationale GB/T 44464-2024 General Requirements for Automotive Data, représente une évaluation complète et systématique des capacités de gestion de la sécurité des données d'une entreprise. Grâce à un déploiement solide de la structure organisationnelle, des processus institutionnels, des garanties techniques et de la collaboration au sein de la chaîne industrielle, GAC a passé l'évaluation avec succès, devenant ainsi la première entreprise automobile chinoise à recevoir cette certification.

Il est important de noter que GAC HYPTEC HL et la toute nouvelle S7 ont récemment passé avec succès les tests de conformité à la sécurité des données au niveau national, avec des performances exceptionnelles dans cinq domaines clés de la conformité : Anonymisation des données faciales à l'extérieur des véhicules, traitement des données à l'intérieur des cabines, non collecte par défaut des données du cockpit, notification explicite pour le traitement des informations personnelles, et application d'un champ d'application précis et approprié. Ces pratiques techniques solides ont validé l'efficacité du système de gestion.

Le système de gestion de la sécurité des données de GAC ne se concentre pas seulement sur la protection technique des véhicules, mais s'étend également à l'ensemble du cycle de vie des données - y compris la collecte, la transmission, le stockage, l'utilisation et la destruction - réalisant ainsi un contrôle en boucle fermée allant de la R&D au service après-vente. Grâce à des mécanismes de gestion systématiques et normalisés, GAC s'engage à faire de la sécurité des données un avantage concurrentiel essentiel tout en offrant des expériences de mobilité intelligente, permettant ainsi aux utilisateurs de profiter de la commodité de la technologie en toute sérénité.

À l'avenir, GAC continuera à renforcer ses capacités en matière de sécurité des données, à stimuler le développement grâce aux deux moteurs que sont la technologie et la gouvernance, et à collaborer avec les partenaires de la chaîne industrielle pour construire un écosystème de véhicules connectés intelligents plus digne de confiance et plus fiable. Il injectera une "force motrice de sécurité" dans le développement de haute qualité de l'industrie et créera une meilleure vie de mobilité intelligente pour les utilisateurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2853082/2.jpg