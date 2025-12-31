GAC recibe el primer certificado de sistema de gestión de seguridad de datos de vehículos de la industria

TIANJIN, China y GUANGZHOU, China, 31 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 24 de diciembre, GAC recibió un renovado reconocimiento en seguridad de datos vehiculares al obtener la primera Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de Datos Vehiculares (Certificado número 03225DS00001). Este hito significa que GAC se encuentra a la vanguardia del desarrollo sistemático de la seguridad de datos en la industria, estableciendo un nuevo referente para la gobernanza de datos automotrices en la era de la conectividad inteligente.

Esta certificación, realizada de acuerdo con la norma nacional GB/T 44464-2024, Requisitos Generales para Datos Automotrices, representa una evaluación integral y sistemática de las capacidades de gestión de la seguridad de datos de una empresa. Gracias a una sólida implementación de la estructura organizativa, los procesos institucionales, las salvaguardias técnicas y la colaboración en la cadena industrial, GAC superó con éxito la evaluación, convirtiéndose en la primera empresa automotriz en China en recibir esta certificación.

Cabe destacar que GAC HYPTEC HL y el nuevo S7 han superado recientemente las pruebas nacionales de cumplimiento de seguridad de datos con un rendimiento excepcional en cinco requisitos clave: anonimización de la información facial fuera de los vehículos, procesamiento de datos en la cabina, no recopilación predeterminada de datos de la cabina, notificación explícita para el procesamiento de información personal y aplicación adecuada del alcance de precisión. Estas sólidas prácticas técnicas han validado la eficacia del sistema de gestión.

El sistema de gestión de seguridad de datos de GAC no solo se centra en la protección técnica de los vehículos, sino que también abarca todo el ciclo de vida de los datos (recopilación, transmisión, almacenamiento, uso y destrucción), logrando un control integral que abarca desde la I+D hasta el servicio posventa. Mediante mecanismos de gestión sistemáticos y estandarizados, GAC se compromete a convertir la seguridad de los datos en una ventaja competitiva fundamental, a la vez que ofrece experiencias de movilidad inteligente, permitiendo así a los usuarios disfrutar de la comodidad de la tecnología con tranquilidad.

En el futuro, GAC seguirá fortaleciendo sus capacidades de seguridad de datos, impulsando el desarrollo mediante la tecnología y la gobernanza, y colaborando con socios de la cadena industrial para construir un ecosistema de vehículos conectados inteligentes más fiable y confiable. Esto aportará un impulso de seguridad al desarrollo de alta calidad de la industria y creará una mejor vida de movilidad inteligente para los usuarios.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853082/2.jpg