GAC recibe el primer certificado de sistema de gestión de seguridad de datos de vehículos de la industria

TIANJIN, China y GUANGZHOU, China, 31 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 24 de diciembre, GAC recibió un renovado reconocimiento de autoridad en seguridad de datos de vehículos al obtener la primera certificación del sistema de gestión de seguridad de datos de vehículos de la industria (Certificado n .º: 03225DS00001). Este hito significa que GAC está a la vanguardia del desarrollo sistemático de la seguridad de los datos en la industria, estableciendo un nuevo punto de referencia para la gobernanza de datos automotrices en la era de la conectividad inteligente.

2

Esta certificación, realizada de acuerdo con la norma nacional GB/T 44464-2024 Requisitos generales para datos automotrices, representa una evaluación integral y sistemática de las capacidades de gestión de seguridad de datos de una empresa. A través de un sólido despliegue en la estructura organizativa, los procesos institucionales, las salvaguardas técnicas y la colaboración en la cadena industrial, GAC aprobó con éxito la evaluación, convirtiéndose en la primera empresa automotriz en China en recibir esta certificación.

Cabe destacar que GAC HYPTEC HL y el nuevo S7 han superado recientemente las pruebas de cumplimiento de seguridad de datos a nivel nacional con un rendimiento sobresaliente en cinco requisitos clave de cumplimiento: anonimización de la información facial fuera de los vehículos, procesamiento de datos en cabina, no recopilación predeterminada de datos de cabina, notificación explícita para el procesamiento de información personal y aplicación de alcance de precisión adecuada. Estas sólidas prácticas técnicas han validado la eficacia del sistema de gestión.

El sistema de gestión de seguridad de datos de GAC no solo se centra en la protección técnica de los vehículos, sino que también se extiende a todo el ciclo de vida de los datos, incluida la recopilación, transmisión, almacenamiento, uso y destrucción, logrando un control de circuito cerrado que abarca desde I + D hasta el servicio posventa. A través de mecanismos de gestión sistemáticos y estandarizados, GAC se compromete a convertir la seguridad de los datos en una ventaja competitiva central al tiempo que ofrece experiencias de movilidad inteligentes, lo que permite a los usuarios disfrutar de la comodidad de la tecnología con tranquilidad.

En el futuro, GAC continuará fortaleciendo sus capacidades de seguridad de datos, impulsando el desarrollo a través de los dos motores de la tecnología y la gobernanza, y colaborando con socios de la cadena industrial para construir un ecosistema de vehículos conectados inteligentes más confiable y confiable. Inyectará "fuerza motriz de seguridad" en el desarrollo de alta calidad de la industria y creará una mejor vida de movilidad inteligente para los usuarios.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853082/2.jpg

FUENTE GAC