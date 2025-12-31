GAC erhält das branchenweit erste Zertifikat für ein Fahrzeugdatensicherheitsmanagementsystem

TIANJIN, China und GUANGZHOU, China, 31. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Am 24. Dezember erhielt GAC eine erneute maßgebliche Anerkennung im Bereich der Fahrzeugdatensicherheit, indem es die branchenweit erste Zertifizierung des Fahrzeugdatensicherheits-Managementsystems (Zertifikat Nr. ..: 03225DS00001). Dieser Meilenstein zeigt, dass GAC an der Spitze der systematischen Datensicherheitsentwicklung in der Branche steht und einen neuen Maßstab für die Datenverwaltung in der Automobilindustrie im Zeitalter der intelligenten Konnektivität setzt.

2

Diese Zertifizierung, die in Übereinstimmung mit der nationalen Norm GB/T 44464-2024 General Requirements for Automotive Data durchgeführt wird, stellt eine umfassende und systematische Bewertung der Fähigkeiten eines Unternehmens im Bereich des Datensicherheitsmanagements dar. Dank der soliden Umsetzung der Organisationsstruktur, der institutionellen Prozesse, der technischen Sicherheitsvorkehrungen und der Zusammenarbeit in der industriellen Kette hat GAC die Bewertung erfolgreich bestanden und ist das erste Automobilunternehmen in China, das diese Zertifizierung erhalten hat.

Die GAC HYPTEC HL und die neue S7 haben vor kurzem die Tests zur Einhaltung der Datensicherheit auf nationaler Ebene mit hervorragender Leistung bei fünf wichtigen Anforderungen bestanden: Anonymisierung von Gesichtsdaten außerhalb des Fahrzeugs, Verarbeitung von Daten innerhalb der Kabine, standardmäßige Nichterfassung von Cockpitdaten, ausdrückliche Benachrichtigung über die Verarbeitung personenbezogener Daten und Anwendung eines angemessenen Präzisionsbereichs. Diese soliden technischen Verfahren haben die Wirksamkeit des Managementsystems bestätigt.

Das Datensicherheitsmanagementsystem von GAC konzentriert sich nicht nur auf den technischen Schutz der Fahrzeuge, sondern erstreckt sich auf den gesamten Lebenszyklus der Daten - von der Erfassung über die Übertragung, Speicherung, Nutzung bis hin zur Vernichtung - und ermöglicht so einen geschlossenen Regelkreis von der Forschung und Entwicklung bis hin zum After-Sales-Service. Durch systematische und standardisierte Managementmechanismen ist GAC bestrebt, die Datensicherheit zu einem zentralen Wettbewerbsvorteil zu machen und gleichzeitig intelligente Mobilitätserfahrungen zu bieten, so dass die Nutzer die Annehmlichkeiten der Technologie unbesorgt genießen können.

In Zukunft wird GAC seine Datensicherheitskapazitäten weiter ausbauen, die Entwicklung durch die beiden Motoren Technologie und Governance vorantreiben und mit Partnern aus der Industriekette zusammenarbeiten, um ein vertrauenswürdiges und zuverlässiges Ökosystem für intelligente vernetzte Fahrzeuge aufzubauen. Sie wird der hochwertigen Entwicklung der Branche eine "sicherheitsfördernde Kraft" verleihen und den Nutzern ein besseres Leben im Bereich der intelligenten Mobilität ermöglichen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853082/2.jpg