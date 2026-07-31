GAC Group ติดโผ Fortune Global 500 ถึง 14 ปีซ้อน ตอกย้ำการเติบโตต่อเนื่องทั่วโลก
News provided byGAC
31 Jul, 2026, 21:29 CST
กว่างโจว, จีน, 31 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ -- นิตยสาร Fortune เพิ่งเปิดเผยรายชื่อ Global 500 ประจำปี 2569 และ GAC Group ได้ติดอันดับเป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในเส้นทางการเติบโตสู่ระดับโลกของบริษัท
ตั้งแต่การติดรายชื่อครั้งแรกจนถึงปัจจุบันที่บริษัทยังคงสถานะการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 14 ปี การยอมรับนี้สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นอันยาวนานของ GAC ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า ความสำเร็จนี้เชิดชูการมีส่วนร่วมของ GAC ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีน และสะท้อนวิวัฒนาการของ GAC จากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำในประเทศไปสู่บริษัทรถยนต์ที่ก้าวไปทั่วโลกมากขึ้นเรื่อย ๆ
ปี 2569 ถือเป็นปีแห่งความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่สำหรับ GAC โดยเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม รถยนต์คันที่ 30 ล้านได้ออกจากโรงงานผลิตของ GAC ตั้งแต่รถยนต์คันแรกจนถึงคันที่ 30 ล้าน GAC ได้บรรลุเป้าหมายนี้ในเวลาเพียง 29 ปี ซึ่งถือเป็น "ความเร็วแบบ GAC" ที่น่าประทับใจ เบื้องหลังความสำเร็จนี้คือความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้านับสิบล้านราย ความมุ่งมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยที่ยาวนานของ GAC และความตั้งใจที่จะผลักดันการพัฒนาด้านรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์อัจฉริยะ นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นวิวัฒนาการที่กว้างขึ้นของอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีน จากการเติบโตที่เน้นปริมาณไปสู่การเติบโตที่เน้นคุณค่า
ธุรกิจต่างประเทศของ GAC ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 โดยมียอดส่งออกสะสมถึง 121,483 คัน เพิ่มขึ้น 132% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ปัจจุบัน GAC ดำเนินธุรกิจในกว่า 110 ประเทศและภูมิภาค มีศูนย์จำหน่ายและบริการ 746 แห่ง โรงงานผลิตในต่างประเทศ 7 แห่ง และยอดส่งออกสะสมทะลุ 540,000 คัน ตลาดในภูมิภาคต่าง ๆ แสดงการเติบโตแข็งแกร่ง: ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ฮ่องกง (จีน) มียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลสูงสุด และประเทศไทยเป็นผู้นำส่วนแบ่งการตลาดรถแท็กซี่ไฟฟ้า ในทวีปอเมริกา เม็กซิโกและโบลิเวียมีผลประกอบการที่โดดเด่น ประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาหลายประเทศมีการเติบโตระดับเลขสามหลัก และ GAC ได้เข้าสู่ตลาดต่าง ๆ เช่น สหราชอาณาจักรและสเปน ขณะที่การผลิตจำนวนมากได้เริ่มต้นขึ้นที่โรงงานกราซในออสเตรีย ซึ่งเป็นการเร่งการปรับตัวให้เข้ากับตลาดท้องถิ่นทั่วโลก
ในโอกาสบรรลุความสำเร็จ 14 ปีซ้อนที่ครองอันดับใน Fortune Global 500 นั้น GAC จะยังคงก้าวหน้าต่อไปท่ามกลางการพัฒนาคุณภาพสูงและการเปลี่ยนแปลงระดับโลกของอุตสาหกรรม โดยปฏิบัติตามความรับผิดชอบและพันธสัญญาขององค์กร และก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับลูกค้าทั่วโลก
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SOURCE GAC
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