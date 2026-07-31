- GAC Group figura en la lista Fortune Global 500 por decimocuarto año consecutivo, lo que pone de manifiesto su continuo crecimiento global

GUANGZHOU, China, 31 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Fortune ha publicado recientemente su lista Global 500 de 2026, y GAC Group ha sido incluida por decimocuarto año consecutivo, lo que marca otro hito en su trayectoria de desarrollo global.

Abarcando desde su primera cotización hasta mantener su presencia durante 14 años consecutivos, este reconocimiento es un reflejo entorno al compromiso a largo plazo de GAC para con el desarrollo de productos de alta calidad y la generación de valor para sus clientes. Este logro destaca la contribución de GAC al avance de la industria de la automoción en china y refleja su evolución de fabricante líder de automóviles a nivel nacional a una compañía de automoción cada vez más global.

El año 2026 marca un hito para GAC. El 16 de julio salió de la línea de producción de la planta de GAC el vehículo número 30 millones. Desde su primer vehículo hasta la entrega del número 30 millones, GAC completó este recorrido en tan solo 29 años, alcanzando una impresionante "velocidad GAC". Detrás de este éxito se encuentran las preferencias y la confianza de decenas de millones de clientes, el compromiso de larga data de GAC con la calidad y la seguridad, y su determinación de impulsar la electrificación y la transformación inteligente. También refleja la evolución general de la industria de la automoción en china, que pasa de un crecimiento impulsado por el volumen a un crecimiento impulsado por el valor.

El negocio internacional de GAC continuó ganando impulso en el primer semestre de 2026, con una cifra de exportaciones acumuladas que llegó hasta los 121.483 vehículos, lo que supone un 132 % más que el año anterior. Actualmente realiza operaciones en más de 110 países y regiones, con 746 puntos de venta y servicio, 7 plantas de fabricación en el extranjero y exportaciones acumuladas que superan los 540.000 vehículos. Los mercados de todas las regiones han mostrado un sólido crecimiento: en Asia Pacífico, Hong Kong (China) lideró las ventas de coches eléctricos privados y Tailandia encabeza la cuota de mercado de taxis eléctricos; en América, México y Bolivia obtuvieron resultados sobresalientes; varios países de Oriente Medio y África registraron un crecimiento de tres dígitos; y GAC ha entrado en mercados como el Reino Unido y España, mientras que la producción en masa ha comenzado en la planta de Graz en Austria, acelerando la localización global.

Tras 14 años consecutivos formando parte de la lista Fortune Global 500, GAC seguirá avanzando en medio del desarrollo de alta calidad y la transformación global del sector, cumpliendo con sus responsabilidades y compromisos corporativos y progresando junto a sus clientes en todo el mundo.

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