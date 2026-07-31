GACグループ、「Fortune Global 500」に14年連続で選出され、持続的な世界的成長を実証

広州、中国、2026年7月31日 /PRNewswire/ -- 先日、Fortuneが「2026 Global 500」リストを発表し、GACグループが14年連続で選出されました。これは、同社のグローバル展開における新たな節目を刻むものです。

初選出から14年連続でのランクイン維持に至るまで、この評価は高品質な製品の開発とお客様への価値提供に対するGACの長年にわたる取り組みを反映しています。この功績は、中国の自動車産業の発展に対するGACの貢献を示すとともに、国内をリードする自動車メーカーからグローバルな自動車企業へと進化を遂げつつある同社の歩みを反映しています。

2026年は、GACにとって重要な節目となる年です。7月16日、GACの製造工場にて通算3,000万台目となる車両が生産ラインから完成出荷されました。最初の1台から3,000万台目の納車に至るまで、GACはわずか29年でこの道のりを成し遂げ、目覚ましい「GACスピード」を実現しました。その背景には、数千万人におよぶお客様の選択と信頼、品質および安全性に対するGACの長年にわたる取り組み、そして電動化とスマート化への変革を推進する強い意志があります。また、これは中国の自動車産業が「量重視の成長」から「価値重視の成長」へと進化を遂げている業界全体の変遷を反映しています。

2026年上半期、GACの海外事業は引き続き勢いを増し、累計輸出台数は前年同期比132％増の121,483台に達しました。現在、110を超える国と地域で事業を展開しており、746カ所の販売・サービス拠点、7カ所の海外製造工場を擁し、累計輸出台数は54万台を超えています。各地域の市場は堅調な成長を見せています：アジア太平洋地域では、香港（中国）において電気乗用車販売台数で首位を獲得し、タイでは電気タクシーの市場シェアでトップを占めました。米州ではメキシコとボリビアが優れた成果を上げ、中東およびアフリカの複数の国々で3桁の成長を記録しました。さらに、GACは英国やスペインなどの市場に参入したほか、オーストリアのグラーツ工場での量産を開始し、グローバルでのローカライズを加速させています。

「Fortune Global 500」に14年連続でランクインするという節目に立ち、GACは、今後も業界の質の高い発展とグローバルな変革の中で前進を続け、企業の責任と約束を果たしながら、世界中のお客様と共に歩んでまいります。

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SOURCE GAC