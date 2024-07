O Harbour City Shopping Mall trabalha em parceria com o artista Lucas Zanotto para lançar sua maior campanha "Join the Loop" em Hong Kong neste verão, com instalações e playgrounds com temas esportivos para amantes da arte e crianças

Harbour City é transformada em um país das maravilhas artísticas e esportivas para que você possa aproveitar o mais recente agito esportivo. O Moving Forward Sports Ground apresenta dois pontos para tirar fotos e três áreas de atividades com temas esportivos, onde as crianças podem mergulhar na caixa de areia, dar voltas na pista de triciclos e conduzir sua própria canoa de controle remoto junto com personagens de 5 metros de altura. E na atração turística mais badalada, o Ocean Terminal Deck, o Happy Flipping Boxing Ring, com mais de 30 infláveis, tem como pano de fundo o deslumbrante Victoria Harbour, para que todos possam desfrutar da vista espetacular enquanto participam de uma divertida experiência de boxe.

Zanotto também apresenta sua primeira exposição multimídia solo em Hong Kong, intitulada "Looping in Hong Kong", na Gallery by the Harbour. A exposição apresenta suas animações em looping mais queridas, além de mais de 20 obras de arte, incluindo esculturas e gravuras, que mesclam perfeitamente obras de arte físicas com criações digitais exclusivas.

Conhecido por suas cativantes animações em looping com personagens adoráveis de olhos grandes e padrões geométricos vibrantes, as obras de arte de Zanotto, que são divertidas e aliviam o estresse, conquistaram o coração de incontáveis fãs em todo o mundo.

Mergulhe nos loops de arte e esportes de Zanotto e desfrute da alegria e das maravilhas com a família e os amigos no Harbour City!

