Das Einkaufszentrum Harbour City arbeitet mit dem Künstler Lucas Zanotto zusammen, um in diesem Sommer seine größte Kampagne „Join the Loop" in Hongkong zu starten, mit Installationen und einem Spielplatz zum Thema Sport für Kunstliebhaber und Kinder

Harbour City verwandelt sich in ein künstlerisches Sportwunderland, in dem man den neuesten Sportwahnsinn miterleben kann. Der Moving Forward Sports Ground bietet zwei fotogene Spots und drei sportliche Aktivitätsbereiche, in denen die Kinder im Sandkasten buddeln, auf der Dreiradbahn rasen und zusammen mit 5 Meter großen Figuren ihr eigenes ferngesteuertes Kanu steuern können. Und auf der angesagtesten Touristenattraktion - dem Ocean Terminal Deck - befindet sich der Happy Flipping Boxing Ring mit mehr als 30 aufblasbaren Objekten vor der atemberaubenden Kulisse des Victoria Harbour, wo jeder die spektakuläre Aussicht genießen und gleichzeitig ein unterhaltsames Boxerlebnis erleben kann.

Zanotto zeigt außerdem seine erste Multimedia-Einzelausstellung in Hongkong mit dem Titel „Looping in Hong Kong" in der Gallery by the Harbour. Die Ausstellung zeigt nicht nur seine beliebtesten Looping-Animationen, sondern auch über 20 Kunstwerke, darunter Skulpturen und Drucke, die perfekt physische Kunstwerke mit einzigartigen digitalen Kreationen verbinden.

Bekannt für seine fesselnden Looping-Animationen mit großäugigen, liebenswerten Charakteren und lebendigen geometrischen Mustern, haben Zanottos verspielte und stresslösende Kunstwerke die Herzen unzähliger Fans weltweit erobert.

Tauchen Sie ein in die Kunst- und Sportschleifen von Zanotto und genießen Sie die Freude und das Staunen mit Familie und Freunden in Harbour City!

