El centro comercial Harbour City colabora con el artista Lucas Zanotto para lanzar su mayor campaña "Join the Loop" (únete al bucle) en Hong Kong este verano, y presenta obras de arte y zona de juegos con temática deportiva para niños y amantes del arte.

Harbour City se transforma en un lugar de las maravillas del arte y el deporte para empaparse del último frenesí deportivo. El campo de deportes Moving Forward cuenta con dos lugares fotogénicos y tres zonas de actividades deportivas, donde los niños pueden cavar en el arenero, correr por la pista de triciclos y capitanear su propia canoa teledirigida junto a personajes de 5 metros de altura. Además, en Ocean Terminal Deck, la atracción turística más popular, se encuentra el Happy Flipping Boxing Ring con más de 30 juegos inflables, y tiene como telón de fondo el impresionante Victoria Harbour, para que todo el mundo disfrute de las espectaculares vistas mientras participa en una divertida experiencia de boxeo.

Zanotto también presenta su primera exposición multimedia individual en Hong Kong, titulada "Looping in Hong Kong" (creando bucles en Hong Kong) en Gallery by the Harbour. La exposición muestra las animaciones en bucle más queridas, y también exhibe más de 20 obras de arte, entre esculturas y grabados, que tienden un puente perfecto entre obras de arte físicas y creaciones digitales únicas.

Conocido por sus cautivadoras animaciones en bucle con personajes entrañables de ojos grandes y motivos geométricos vibrantes, las obras de Zanotto son divertidas y desestresantes, y han conquistado los corazones de innumerables aficionados en todo el mundo.

Sumérjase en los bucles de arte y deporte de Zanotto, y disfrute de la alegría y el asombro con su familia y amigos en Harbour City.

