ハーバーシティ・ショッピング・モールがLucas Zanottoと提携し、「Join the Loop」キャンペーンを香港で開催、アート愛好家や子供向けにインスタレーションやスポーツをテーマにした遊び場も設置

ハーバーシティは、最新のスポーツの熱狂に浸れる芸術的なスポーツ・ワンダーランドに変貌します。Moving Forward Sports Groundには、フォトジェニックな2か所のスポットと、スポーツをテーマにした3か所のアクティビティ・エリアが設置されます。このエリアでは、子供たちが砂場で遊んだり、三輪車トラックで走り回ったり、身長5メートルのキャラクターと一緒にリモコン・カヌーを操縦したりできます。最も人気のある観光スポット、オーシャン・ターミナル・デッキには、ビクトリア・ハーバーの美しい景色を背に、30個以上のインフレータブル・キャラクターを配置したHappy Flipping Boxing Ringが設置され、誰もが素晴らしい景色を背景に、楽しいボクシング体験を味わうことができます。

また、Zanotto氏は、Gallery by the Harbourで「Looping in Hong Kong(香港でループ)」と題したマルチメディア個展を開きます。同氏にとって、香港では初となる催しです。この個展では、愛好家の多い同氏のループ・アニメーションに加え、彫刻や版画を含む20点以上の作品が展示され、物理アート作品とユニークなデジタル創作物を完璧に融合した内容となっています。

遊び心とストレス解消効果にあふれたZanotto氏のアートワークは、大きな目をした愛らしいキャラクターと鮮やかな幾何学模様を特徴とする魅惑的なループ・アニメーションで知られ、世界中の多くのファンの心をつかんでいます。

ハーバーシティで、Zanotto氏のアートとスポーツのループに没入し、家族や友人と一緒に喜びと驚きを味わいましょう!

