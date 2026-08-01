옥스포드 인터내셔널 디지털 인스티튜트, 시간에 쫓기는 학생을 지원하기 위해 Oxford ELLT Express 출시

런던, 2026년 8월 2일 /PRNewswire/ -- 옥스퍼드 인터내셔널 디지털 인스티튜트(Oxford International Digital Institute, OIDI)가 유학생들이 최소 2시간 전에 신청해 실제 시험관과 스피킹 시험을 치를 수 있도록 지원하는 신규 서비스인 Oxford ELLT Express를 출시한다고 발표했다.

Oxford ELLT Express를 이용할 수 있는 응시자는 Oxford ELLT의 모든 시험 영역을 완료한 후 12시간 이내에 영어 시험 결과를 받을 수 있다. 또한 당일 스피킹 시험 예약 서비스도 제공하며, 학생들은 최소 2시간 전에 신청하면 전문 시험관과 실시간 스피킹 시험을 치를 수 있다.

Oxford International Digital Institute launches Oxford ELLT Express

해외 유학 기회를 둘러싼 경쟁이 계속 치열해짐에 따라 학생들은 갈수록 촉박한 입학 전형 일정에 맞춰야 한다. Oxford ELLT Express는 신뢰할 수 있는 고등교육기관에 진학할 수 있는 더 빠른 경로를 제공함으로써 지원자들이 더욱 확신을 갖고 대학 지원 절차를 진행할 수 있도록 개발됐다.

중요한 점은 처리 기간이 단축되더라도 평가 과정은 달라지지 않는다는 것이다. 모든 Oxford ELLT 스피킹 시험은 경험이 풍부한 실제 시험관이 평가하므로, 교육기관과 파트너가 Oxford ELLT에 기대하는 수준의 품질과 일관성 및 학문적 신뢰성을 동일하게 보장한다.

OIDI의 마이클 쇼(Michael Shaw) 디지털 평가 및 제품 전략 책임자는 "특히 입학 전형이 집중되는 시기에 학생들에게 항상 시간적 여유가 있는 것은 아니다"라면서 "Oxford ELLT Express를 도입함으로써 시험 서비스를 한층 더 신속하게 제공하는 동시에, 실제 시험관이 학생과 심도 있는 대화를 나누고 말하기 능력을 적절하게 평가하는 엄격한 평가 방식은 그대로 유지하고 있다"고 말했다.

이 신규 서비스는 이용 자격을 갖춘 응시자가 선택할 수 있는 유료 업그레이드 옵션으로 제공되며, 예약 가능 여부에 따라 이용할 수 있다. Oxford ELLT Express는 주로 학생들을 지원하기 위해 설계됐지만, 대학 및 학생 모집 파트너에게도 촉박한 지원 마감일에 맞춰 준비 중인 지원자에게 또 다른 선택지를 제공한다.

Oxford ELLT는 러셀 그룹(Russell Group) 소속 대학을 포함해 전 세계 300여 개 대학에서 인정받고 있으며, OIDI가 제공하는 디지털 평가 솔루션 포트폴리오의 일부를 구성한다. Oxford ELLT Express 출시는 변화하는 국제교육 수요에 부응하는 유연하고 접근성이 높으며 신뢰할 수 있는 영어 시험을 제공하려는 OIDI의 지속적인 노력을 다시 한번 보여준다.

Oxford ELLT Express에 관한 자세한 내용은 https://oxfordellt.com/ellt-express에서 확인할 수 있다.

옥스퍼드 인터내셔널 디지털 인스티튜트 소개

당사는 옥스퍼드 인터내셔널 에듀케이션 그룹(Oxford International Education Group)의 일원이다. 온라인 및 하이브리드 방식의 학업, 어학 프로그램과 교사 양성 자격 과정, 전 세계 15만 명 이상의 학생이 응시한 영어 시험 Oxford ELLT를 통해 학생과 교육기관을 지원한다.

SOURCE Oxford International Digital Institute