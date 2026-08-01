옥스포드 인터내셔널 디지털 인스티튜트, 시간에 쫓기는 학생을 지원하기 위해 Oxford ELLT Express 출시

뉴스 제공처

Oxford International Digital Institute

2026년 08월 02일 00:08 KST

런던, 2026년 8월 2일 /PRNewswire/ -- 옥스퍼드 인터내셔널 디지털 인스티튜트(Oxford International Digital Institute, OIDI)가 유학생들이 최소 2시간 전에 신청해 실제 시험관과 스피킹 시험을 치를 수 있도록 지원하는 신규 서비스인 Oxford ELLT Express를 출시한다고 발표했다.

Oxford ELLT Express를 이용할 수 있는 응시자는 Oxford ELLT의 모든 시험 영역을 완료한 후 12시간 이내에 영어 시험 결과를 받을 수 있다. 또한 당일 스피킹 시험 예약 서비스도 제공하며, 학생들은 최소 2시간 전에 신청하면 전문 시험관과 실시간 스피킹 시험을 치를 수 있다.

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Oxford International Digital Institute launches Oxford ELLT Express
Oxford International Digital Institute launches Oxford ELLT Express

해외 유학 기회를 둘러싼 경쟁이 계속 치열해짐에 따라 학생들은 갈수록 촉박한 입학 전형 일정에 맞춰야 한다. Oxford ELLT Express는 신뢰할 수 있는 고등교육기관에 진학할 수 있는 더 빠른 경로를 제공함으로써 지원자들이 더욱 확신을 갖고 대학 지원 절차를 진행할 수 있도록 개발됐다.

중요한 점은 처리 기간이 단축되더라도 평가 과정은 달라지지 않는다는 것이다. 모든 Oxford ELLT 스피킹 시험은 경험이 풍부한 실제 시험관이 평가하므로, 교육기관과 파트너가 Oxford ELLT에 기대하는 수준의 품질과 일관성 및 학문적 신뢰성을 동일하게 보장한다.

OIDI의 마이클 쇼(Michael Shaw) 디지털 평가 및 제품 전략 책임자는 "특히 입학 전형이 집중되는 시기에 학생들에게 항상 시간적 여유가 있는 것은 아니다"라면서 "Oxford ELLT Express를 도입함으로써 시험 서비스를 한층 더 신속하게 제공하는 동시에, 실제 시험관이 학생과 심도 있는 대화를 나누고 말하기 능력을 적절하게 평가하는 엄격한 평가 방식은 그대로 유지하고 있다"고 말했다.

이 신규 서비스는 이용 자격을 갖춘 응시자가 선택할 수 있는 유료 업그레이드 옵션으로 제공되며, 예약 가능 여부에 따라 이용할 수 있다. Oxford ELLT Express는 주로 학생들을 지원하기 위해 설계됐지만, 대학 및 학생 모집 파트너에게도 촉박한 지원 마감일에 맞춰 준비 중인 지원자에게 또 다른 선택지를 제공한다.

Oxford ELLT는 러셀 그룹(Russell Group) 소속 대학을 포함해 전 세계 300여 개 대학에서 인정받고 있으며, OIDI가 제공하는 디지털 평가 솔루션 포트폴리오의 일부를 구성한다. Oxford ELLT Express 출시는 변화하는 국제교육 수요에 부응하는 유연하고 접근성이 높으며 신뢰할 수 있는 영어 시험을 제공하려는 OIDI의 지속적인 노력을 다시 한번 보여준다.

Oxford ELLT Express에 관한 자세한 내용은 https://oxfordellt.com/ellt-express에서 확인할 수 있다.

옥스퍼드 인터내셔널 디지털 인스티튜트 소개

당사는 옥스퍼드 인터내셔널 에듀케이션 그룹(Oxford International Education Group)의 일원이다. 온라인 및 하이브리드 방식의 학업, 어학 프로그램과 교사 양성 자격 과정, 전 세계 15만 명 이상의 학생이 응시한 영어 시험 Oxford ELLT를 통해 학생과 교육기관을 지원한다.

SOURCE Oxford International Digital Institute