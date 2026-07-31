Oxford International Digital Institute、期限が迫った学生の出願を支援するため「Oxford ELLT Express」を開始

ロンドン, 2026年8月1日 /PRNewswire/ -- Oxford International Digital Institute（OIDI）は、留学生が最短2時間前の予約で、人間の試験官によるスピーキング試験を受けられるよう支援することを目的とした新サービス「Oxford ELLT Express」の開始を発表しました。

「Oxford ELLT Express」を利用すると、対象となる受験者は、Oxford ELLTの全試験科目を終了してから12営業時間以内に、英語試験の結果を受け取ることができます。また、このサービスではスピーキングテストの当日予約も可能で、学生は最短2時間前の予約で、人間の試験官とリアルタイムでスピーキングテストを受けることができます。

Oxford International Digital Institute launches Oxford ELLT Express

海外留学の機会をめぐる競争が激化する中、学生には、厳しい出願期限に間に合わせることがますます求められています。「Oxford ELLT Express」は、信頼性の高い高等教育機関への進学に向けた、より迅速な道筋を提供し、志願者がより自信を持って大学出願を進められるよう支援するために開発されました。

重要な点として、処理期間が短縮されても、評価プロセスに変更はありません。Oxford ELLTのスピーキング試験はすべて、引き続き経験豊富な人間の試験官によって評価され、教育機関やパートナーがOxford ELLTに期待する品質、一貫性、学術的誠実性について、従来と同じ基準が確保されます。

「学生には、特に出願が集中する時期には、必ずしも十分な時間的余裕があるとは限りません」と、OIDIのデジタル評価・製品戦略責任者であるMichael Shaw氏は述べました。「Oxford ELLT Expressの導入により、当社の試験サービスをさらに迅速化しながらも、人間の試験官が学生と詳細な対話を行い、そのスピーキング能力を適切に評価することで確保される厳格性を維持しています。」

この新サービスは、対象となる受験者が、空き状況に応じてオプションのアップグレードとして利用できます。Oxford ELLT Expressは、主に学生を支援するために設計されていますが、教育パートナーおよび学生募集パートナーにとっても、期限の迫った出願手続きを進めている志願者に推奨できる新たな選択肢となります。

Oxford ELLTは、Russell Group加盟校を含む世界300校以上の大学で認められており、OIDIのデジタル評価ソリューションのポートフォリオの一部です。Oxford ELLT Expressの提供開始は、国際教育分野の変化するニーズに応える、柔軟で利用しやすく、信頼性の高い英語能力試験を提供するというOIDIの継続的な取り組みを改めて示すものです。

Oxford ELLT Express の詳細については、https://oxfordellt.com/ellt-expressをご覧ください。

Oxford International Digital Instituteについて

当社は、Oxford International Education Groupの一員です。当社は、オンラインおよびハイブリッド形式の学術・語学プログラム、教員養成資格、そして世界中で15万人以上の学生が受験している当社の英語試験「Oxford ELLT」を通じて、学生や教育機関を支援しています。

SOURCE Oxford International Digital Institute