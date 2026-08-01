معهد أكسفورد الدولي الرقمي يطلق خدمة Oxford ELLT Express لمساعدة الطلاب على استكمال طلبات التقديم التي تتطلب معالجة سريعة بسبب ضيق الوقت

لندن, 1 أغسطس / آب 2026 / PRNewswire / أعلن معهد أكسفورد الدولي الرقمي (OIDI) عن إطلاق Oxford ELLT Express، وهي خدمة جديدة مصممة لمساعدة الطلاب الدوليين وتمكينهم من أداء اختبار المحادثة (Speaking) مع ممتحن بشري خلال فترة إشعار قصيرة تصل إلى ساعتين فقط من طلب الخدمة.

Oxford International Digital Institute launches Oxford ELLT Express

تتيح خدمة Oxford ELLT Express للمرشحين المؤهلين الحصول على نتائج اختبار اللغة الإنجليزية خلال 12 ساعة عمل، بعد استكمال جميع مكونات اختبار مستوى اللغة الإنجليزية الإلكتروني Oxford ELLT. كما توفر الخدمة أيضاً إمكانية حجز مواعيد لاختبار المحادثة (Speaking) في اليوم نفسه، بما يسمح للطلاب إجراء اختبار محادثة مباشر مع ممتحن بشري خلال فترة إشعار مسبق لا تتجاوز ساعتين من طلب الموعد.

مع تصاعد وتيرة المنافسة على فرص الدراسة الدولية، بات يتعيّن على الطلاب الالتزام بمتطلبات ومواعيد القبول الصارمة والمحددة زمنياً. وقد تم تطوير خدمة Oxford ELLT Express لتوفير مسار أسرع للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الموثوقة، ما يساعد المتقدمين على متابعة طلبات الالتحاق الجامعية وتعزيز فرصهم بمزيد من الثقة.

إلا أن تسريع إجراءات معالجة الطلبات لا يغير آلية التقييم المعتمدة ولا يؤثر عليها. إذ تخضع جميع اختبارات Oxford ELLT للتقييم من قبل ممتحنين بشريين مؤهلين وذي خبرة، لضمان الحفاظ على المعايير نفسها من حيث الجودة والموثوقية والاتساق والنزاهة الأكاديمية التي تتوقعها المؤسسات التعليمية والشركاء من اختبار Oxford ELLT.

وفي هذا السياق، قال مايكل شو، رئيس قسم التقييم الرقمي واستراتيجية المنتجات في معهد أكسفورد الدولي الرقمي (OIDI): "لا يتمتع الطلاب دائماً بفترات زمنية كافية، خاصة خلال فترات القبول التي تشهد طلباً متزايداً. بالتالي، ومن خلال إطلاق خدمة Oxford ELLT Express، نهدف إلى تسريع خدمة الاختبار، مع الحفاظ على دقة التقييم التي يوفرها فريق الممتحنين البشريين الذين يتيحون للطلاب فرصة إجراء محادثات معمّقة وضمان حصولهم على تقييم حقيقي ودقيق لمهاراتهم في المحادثة."

تتوفر الخدمة الجديدة كترقية اختيارية مدفوعة للمتقدمين المؤهلين للاختبار، رهناً بالتوافر. وفي حين تمّ تصميم البرنامج بشكل أساسي لدعم الطلاب، يوفر برنامج Oxford ELLT Express أيضاً خياراً إضافياً للشركاء الأكاديميين وشركاء التوظيف لتوجيه المتقدمين الذين يواجهون مواعيد نهائية ضيقة في إجراءات تقديم طلباتهم.

يحظى برنامج اختبارOxford ELLT المعتمد للغة الإنجليزية باعتراف أكثر من 300 جامعة حول العالم، بما في ذلك المؤسسات التابعة لمجموعة "راسل" (Russell Group) التي تضم 24 جامعة بحثية حكومية رائدة في المملكة المتحدة، ويشكل عنصراً أساسياً ومحورياً من محفظة حلول التقييم الرقمية التي يقدمها معهد أكسفورد الدولي الرقمي (OIDI). هذا ويساهم إطلاق خدمة Oxford ELLT Express بتعزيز التزام المعهد المستمر والراسخ بتوفير اختبارات مرنة وسهلة وموثوقة في مجال اللغة الإنجليزية، بما يتماشى مع المتطلبات المتغيرة لقطاع التعليم الدولي.

للمزيد من المعلومات حول خدمة Oxford ELLT Express، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: https://oxfordellt.com/ellt-express.

لمحة عن معهد أكسفورد الدولي الرقمي:

يشكّل المعهد جزءاً من مجموعة أكسفورد الدولية للتعليم الرائدة في مجال التعليم والمتخصصة في اللغة الإنجليزية وعددٍ من المسارات التعليمية. يتولى المعهد دعم الطلاب والمؤسسات من خلال برامج أكاديمية ودورات لغوية عبر الإنترنت ومسارات التعليم الهجين، وبرامج تدريب المعلمين، فضلاً عن اختبار Oxford ELLT، وهو اختبار معتمد للغة الإنجليزية أجراه أكثر من 150 ألف طالب حول العالم حتى الآن.

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