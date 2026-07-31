Oxford International Digital Institute Lancar Oxford ELLT Express bagi Menyokong Permohonan Pelajar yang Sensitif Masa

LONDON, 31 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Oxford International Digital Institute (OIDI) telah mengumumkan pelancaran Oxford ELLT Express, perkhidmatan baharu yang direka untuk membantu pelajar antarabangsa menduduki ujian Bertutur mereka bersama pemeriksa manusia dengan notis sependek dua jam.

Oxford International Digital Institute launches Oxford ELLT Express

Oxford ELLT Express membolehkan calon ujian yang layak menerima keputusan ujian bahasa Inggeris mereka dalam tempoh 12 jam bekerja selepas melengkapkan semua komponen Oxford ELLT. Perkhidmatan ini juga menyediakan janji temu ujian Bertutur pada hari yang sama, membolehkan pelajar menduduki ujian bertutur secara langsung bersama pemeriksa manusia dengan notis sependek dua jam.

Ketika persaingan untuk peluang pengajian antarabangsa terus meningkat, pelajar semakin perlu memenuhi garis masa kemasukan yang ketat. Oxford ELLT Express dibangunkan untuk menyediakan laluan yang lebih pantas kepada institusi pengajian tinggi yang dipercayai, membantu pemohon meneruskan permohonan universiti mereka dengan keyakinan yang lebih tinggi.

Yang penting, tempoh pemprosesan yang dipercepat ini tidak mengubah proses penilaian. Setiap ujian Bertutur Oxford ELLT terus dinilai oleh pemeriksa manusia yang berpengalaman, memastikan standard kualiti, ketekalan dan integriti akademik yang sama seperti yang dijangkakan oleh institusi dan rakan kongsi daripada Oxford ELLT.

"Pelajar tidak semestinya mempunyai kelapangan masa, khususnya semasa tempoh kemasukan yang sibuk," kata Michael Shaw, Ketua Penilaian Digital dan Strategi Produk di OIDI. "Dengan memperkenalkan Oxford ELLT Express, kami menjadikan perkhidmatan ujian kami lebih pantas, sambil mengekalkan ketelitian yang hadir apabila pemeriksa manusia mengadakan perbualan terperinci dengan pelajar dan menilai kemahiran bertutur mereka dengan sewajarnya."

Perkhidmatan baharu ini tersedia sebagai naik taraf pilihan untuk calon ujian yang layak, tertakluk pada ketersediaan. Walaupun direka terutamanya untuk menyokong pelajar, Oxford ELLT Express juga memberikan rakan kongsi akademik dan pengambilan pelajar satu lagi pilihan untuk dicadangkan kepada pemohon yang berusaha memenuhi tarikh akhir permohonan yang sensitif masa.

Oxford ELLT diiktiraf oleh lebih 300 universiti di seluruh dunia, termasuk institusi Russell Group, dan merupakan sebahagian daripada portfolio penyelesaian penilaian digital OIDI. Pelancaran Oxford ELLT Express memperkukuh komitmen berterusan organisasi ini untuk menyediakan ujian bahasa Inggeris yang fleksibel, mudah diakses dan dipercayai, yang memenuhi tuntutan pendidikan antarabangsa yang berubah-ubah.

Untuk maklumat lanjut tentang Oxford ELLT Express, layari https://oxfordellt.com/ellt-express.

Maklumat tentang Oxford International Digital Institute

Kami merupakan sebahagian daripada Oxford International Education Group. Kami menyokong pelajar dan institusi melalui program akademik dan bahasa dalam talian serta hibrid, kelayakan latihan guru dan Oxford ELLT, ujian bahasa Inggeris kami yang telah diduduki oleh lebih 150,000 pelajar di seluruh dunia.