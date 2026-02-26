O Mauritius Commercial Bank Limited fecha com sucesso seu Empréstimo a Prazo Sindicalizado de USD 450 milhões

PORT LOUIS, Maurícia, 26 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O Mauritius Commercial Bank Limited ("MCB") fechou com sucesso seu primeiro mecanismo de empréstimo a prazo sindicado com foco no GCC e na Índia, levantando US $ 450 milhões. A transação representa um marco importante na estratégia de financiamento do MCB, diversificando ainda mais sua base de credores internacionais e fortalecendo relacionamentos em mercados prioritários.

MCB Group

Originalmente lançada em US $ 300 milhões, a linha de crédito atraiu forte demanda, garantindo compromissos de 25 bancos, incluindo cinco novos credores ao lado de bancos de relacionamento existentes. Inscrita em excesso em aproximadamente 2,1 vezes, a transação foi aumentada para US $ 450 milhões, refletindo a confiança sustentada nos fundamentos de crédito do MCB.

Estruturada como um empréstimo a prazo de dois anos com uma opção de extensão de um ano a critério do mutuário (2+1), a linha de crédito aumenta a flexibilidade de financiamento e otimiza o perfil de vencimento do MCB. Um forte apoio do mercado também permitiu melhorar os preços, reduzindo o custo geral do financiamento.

Os recursos serão utilizados para fins corporativos gerais, apoiando o crescimento contínuo do MCB nas Maurícias e em toda a região africana.

Anbar Jowaheer, Chefe de Financiamento Estratégico do Grupo, MCB: "A conclusão bem-sucedida desta distribuição, com a participação de novos credores, reforça o ímpeto do programa de financiamento do MCB e ressalta a atratividade contínua do banco para credores internacionais. Essa transação é consistente com nosso forte pipeline e fortalece ainda mais a flexibilidade de financiamento por meio de um perfil de prazo bem estruturado, apoiando a gestão disciplinada do balanço patrimonial.''

Thierry Hebraud, Diretor Executivo do MCB Ltd, comentou: "O forte excesso de subscrição desta linha de crédito pelos bancos do GCC e da Índia reflete claramente a confiança sustentada que os investidores depositam na estratégia do MCB e nas ambições de crescimento a longo prazo. Com base em nossa sólida classificação de crédito, alcançamos um progresso significativo na ampliação e diversificação de nossa base de financiamento."

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Ltd, First Abu Dhabi Bank PJSC, Mashreqbank PSC, Mizuho Bank, Ltd., SMBC Bank International PLC, Standard Chartered e State Bank of India, London Branch atuaram como coordenadores e bookrunners.

Sobre MCB

Fundado há mais de 187 anos, o MCB é o banco líder nas Ilhas Maurício e a principal entidade do Grupo MCB, oferecendo serviços bancários de varejo, corporativos e de investimento, gestão de patrimônio e soluções de negócios globais. O Grupo opera nas Maurícias e internacionalmente através de subsidiárias, associados e escritórios de representação em toda a África, Europa e Oriente Médio.

Contato:

Nicolas Teisserenc

International Press Relations

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2920187/MCB_Group.jpg

FONTE MCB Group