Mauritius Commercial Bank Limited 成功完成 4.5 億美元銀團定期貸款

毛里裘斯路易港2026年2月27日 /美通社/ -- Mauritius Commercial Bank Limited（「MCB」）宣佈，其首個針對海灣阿拉伯國家合作委員會 (GCC) 及印度市場的銀團定期貸款已圓滿完成，募集得 4.5 億美元。 這項交易標誌著 MCB 融資策略的重大里程碑，不僅進一步拓闊其國際貸款機構基礎，亦鞏固與重點市場之間的聯繫。

該貸款最初計劃募集 3 億美元，但市場反應熱烈，最終獲得 25 間銀行承貸，其中包括 5 位新貸款方及現有的合作銀行。 憑著約 2.1 倍的超額認購，交易規模順勢擴大至 4.5 億美元，彰顯市場對 MCB 穩健信貸基礎的長遠信心。

此貸款結構為兩年期定期貸款，附帶一年延期選擇權 (2+1)，由借款人決定行使與否，有助加強靈活融資，並使債務期限組合更加完善。 市場的鼎力支持同時帶來更佳的定價條款，降低整體融資成本。

是次募集得來的資金將作一般企業用途，以支持 MCB 在毛里裘斯及非洲地區的持續發展。

MCB 集團策略性融資主管 Anbar Jowaheer 稱：「是次銀團貸款取得成功，並迎來新貸款方，不但為 MCB 的融資計劃增添動力，更展現本行能夠持續吸引國際貸款機構。 這項交易與我們龐大的項目儲備相輔相成，並透過結構良好的期限組合加強融資靈活安排，有助維持審慎的資產負債表管理。」

MCB Ltd 行政總裁 Thierry Hebraud 評論道：「GCC 及印度地區銀行的強烈超額認購，清楚反映投資者對 MCB 的發展策略及長遠增長抱負充滿信心。 憑藉穩健的信貸評級，我們在進一步擴闊和多元建構融資基礎方面取得重大進展。」

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC、Emirates NBD Capital Ltd、First Abu Dhabi Bank PJSC、Mashreqbank PSC、Mizuho Bank, Ltd.、SMBC Bank International PLC、Standard Chartered 及 State Bank of India, London Branch 擔任協調行及簿記行。

關於 MCB

MCB 成立超過 187 年，是毛里裘斯的頂尖銀行及 MCB Group 的主要實體，提供零售、企業和投資銀行、財富管理和全球業務方案。 集團業務遍及毛里裘斯及海外，透過附屬公司、聯營公司及代表處，在非洲、歐洲及中東地區提供服務。

