Mauritius Commercial Bank Limited cierra con éxito su línea de crédito a plazo sindicado de USD 450 millones

PORT LOUIS, Mauricio, 26 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El Mauritius Commercial Bank Limited ("MCB", por sus siglas en inglés) ha cerrado con éxito su primera línea de préstamos a plazo sindicado centrada en el GCC y la India, recaudando USD 450 millones. La transacción marca un hito clave en la estrategia de financiación de MCB, diversificando aún más su base de prestamistas internacionales y fortaleciendo las relaciones en los mercados prioritarios.

Originalmente lanzado en USD 300 millones, el mecanismo atrajo una fuerte demanda, asegurando compromisos de 25 bancos, incluidos cinco nuevos prestamistas junto con los bancos de relación existentes. Con una sobresuscripción de aproximadamente 2,1 veces, la transacción se amplió a 450 millones de USD, lo que refleja una confianza sostenida en los fundamentos crediticios de MCB.

Estructurado como un préstamo a plazo de dos años con una opción de prórroga de un año a discreción del prestatario (2+1), el mecanismo mejora la flexibilidad de financiación y optimiza el perfil de vencimiento de MCB. El fuerte apoyo del mercado también permitió mejorar los precios, lo que redujo el costo general de la financiación.

Los ingresos se utilizarán para fines corporativos generales, apoyando el crecimiento continuo de MCB en Mauricio y en toda la región africana.

Anbar Jowaheer, Jefe de Financiamiento Estratégico del Grupo, MCB: "La finalización exitosa de esta sindicación, con la participación de nuevos prestamistas, refuerza el impulso del programa de financiamiento de MCB y subraya el atractivo continuo del banco para los prestamistas internacionales. Esta transacción es consistente con nuestra sólida cartera de proyectos y fortalece aún más la flexibilidad de financiamiento a través de un perfil de tenor bien estructurado, lo que respalda una gestión disciplinada del balance general ".

Thierry Hebraud, director ejecutivo de MCB Ltd, comentó: "El fuerte exceso de suscripción de esta línea por parte de los bancos del CCG y de la India refleja claramente la confianza sostenida que los inversores depositan en la estrategia de MCB y en sus ambiciones de crecimiento a largo plazo. Sobre la base de nuestra sólida calificación crediticia, hemos logrado un progreso significativo en la ampliación y diversificación de nuestra base de fondos ".

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Ltd, First Abu Dhabi Bank PJSC, Mashreqbank PSC, Mizuho Bank, Ltd., SMBC Bank International PLC, Standard Chartered y State Bank of India, London Branch actuaron como Coordinadores y Bookrunners.

Acerca de MCB

Establecido hace más de 187 años, MCB es el banco líder en Mauricio y la entidad principal del Grupo MCB, que ofrece soluciones de banca minorista, corporativa y de inversión, gestión de patrimonios y negocios globales. El Grupo opera en Mauricio e internacionalmente a través de subsidiarias, asociadas y oficinas de representación en África, Europa y Medio Oriente.

