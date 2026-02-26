The Mauritius Commercial Bank Limited schließt erfolgreich ihre syndizierte Darlehensfazilität über 450 Mio. USD ab

PORT LOUIS, Mauritius, 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die Mauritius Commercial Bank Limited ("MCB") hat ihre erste auf den GCC und Indien ausgerichtete syndizierte Darlehensfazilität erfolgreich abgeschlossen und 450 Millionen USD aufgenommen. Die Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein in der Finanzierungsstrategie der MCB dar, da sie ihre internationale Kreditgeberbasis weiter diversifiziert und die Beziehungen in den wichtigsten Märkten stärkt.

Die ursprünglich mit einem Volumen von 300 Mio. USD aufgelegte Fazilität stieß auf große Nachfrage und erhielt Zusagen von 25 Banken, darunter fünf neue Kreditgeber neben den bestehenden Hausbanken. Die Transaktion war rund 2,1-fach überzeichnet und wurde auf 450 Mio. USD aufgestockt, was das anhaltende Vertrauen in die Kreditwürdigkeit der MCB widerspiegelt.

Die Fazilität ist als Darlehen mit einer Laufzeit von zwei Jahren und einer Verlängerungsoption von einem Jahr nach dem Ermessen des Kreditnehmers (2+1) strukturiert und erhöht die Flexibilität der Finanzierung und optimiert das Fälligkeitsprofil der MCB. Die starke Marktunterstützung ermöglichte auch eine bessere Preisgestaltung, wodurch die Gesamtkosten der Finanzierung gesenkt werden konnten.

Die Erlöse werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, um das weitere Wachstum der MCB in Mauritius und in der gesamten afrikanischen Region zu unterstützen.

Anbar Jowaheer, Group Head of Strategic Funding, MCB: „Der erfolgreiche Abschluss dieser Syndizierung mit der Beteiligung neuer Darlehensgeber stärkt die Dynamik des Finanzierungsprogramms der MCB und unterstreicht die anhaltende Attraktivität der Bank für internationale Darlehensgeber. Diese Transaktion steht im Einklang mit unserer starken Pipeline und stärkt die Finanzierungsflexibilität durch ein gut strukturiertes Laufzeitenprofil, das ein diszipliniertes Bilanzmanagement unterstützt.

Thierry Hebraud, Chief Executive Officer der MCB Ltd, kommentierte: "Die starke Überzeichnung dieser Fazilität durch Banken aus den GCC-Staaten und Indien ist ein deutlicher Beweis für das anhaltende Vertrauen der Anleger in die Strategie und die langfristigen Wachstumsziele der MCB. Aufbauend auf unserem soliden Kreditrating haben wir bedeutende Fortschritte bei der weiteren Verbreiterung und Diversifizierung unserer Finanzierungsbasis erzielt."

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Ltd, First Abu Dhabi Bank PJSC, Mashreqbank PSC, Mizuho Bank, Ltd, SMBC Bank International PLC, Standard Chartered und State Bank of India, London Branch fungierten als Koordinatoren und Bookrunner.

Über MCB

Die vor über 187 Jahren gegründete MCB ist die führende Bank auf Mauritius und die wichtigste Einheit der MCB Group. Sie bietet Privat-, Firmen- und Investmentbanking, Vermögensverwaltung und globale Geschäftslösungen an. Die Gruppe ist in Mauritius und international über Tochtergesellschaften, assoziierte Unternehmen und Repräsentanzen in Afrika, Europa und dem Nahen Osten tätig.

