Mauritius Commercial Bank Limited、4億5000万米ドルのシンジケート・タームローン・ファシリティのクローズに成功

ポートルイス、モーリシャス, 2026年2月26日 /PRNewswire/ -- Mauritius Commercial Bank Limited（以下「MCB」）は、初となるGCC（湾岸協力会議）およびインドに焦点を当てたシンジケート・タームローン・ファシリティのクローズに成功し、4億5000万米ドルを調達しました。この取引はMCBの資金調達戦略における重要なマイルストーンであり、国際的な貸し手基盤をさらに多様化し、優先市場全体における関係を強化するものです。

当初3億米ドルで開始されたこの融資枠は強い需要を集め、既存の取引銀行に加えて5行の新規融資先を含む25行からのコミットメントを獲得しました。約2.1倍の応募超過となった今回の取引は、MCBの信用ファンダメンタルズに対する持続的な信頼を反映して4億5000万米ドルへと増額されました。

この融資枠は、借り手の裁量による1年間の延長オプションが付いた2年間のタームローン（2+1）として構成されており、資金調達の柔軟性を高め、MCBの満期構成を最適化します。強力な市場の支持により価格条件の改善も可能となり、資金調達コスト全体が削減されました。

調達資金は一般企業目的に使用され、モーリシャスおよびアフリカ地域全体におけるMCBの継続的な成長を支援します。

MCBの戦略的資金調達担当グループヘッドであるAnbar Jowaheerは次のように述べています。「新たな貸し手の参加を得てこのシンジケーションが成功裏に完了したことは、MCBの資金調達プログラムの勢いを強化し、当行が国際的な貸し手にとって引き続き魅力的であることを裏付けるものです。今回の取引は当社の強力な案件パイプラインと整合しており、適切に構築されたテノール・プロファイルを通じて資金調達の柔軟性をさらに強化し、規律あるバランスシート管理を支えるものです。」

MCB LtdのCEOであるThierry Hebraudは次のようにコメントしています。「GCCおよびインドの銀行によるこの融資枠への強力な応募超過は、MCBの戦略と長期的な成長意欲に対して投資家が寄せている持続的な信頼を明確に反映しています。当行の強固な信用格付けを基盤として、資金調達基盤のさらなる拡大と多様化において有意義な進歩を遂げることができました。」

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC、Emirates NBD Capital Ltd、First Abu Dhabi Bank PJSC、Mashreqbank PSC、Mizuho Bank, Ltd.、SMBC Bank International PLC、Standard Chartered、およびState Bank of India London Branchがコーディネーター兼ブックランナーを務めました。

MCBについて

187年以上の歴史を持つMCBは、モーリシャスを代表する銀行であり、MCB Groupの主要事業体として、リテール、法人・投資銀行、ウェルス・マネジメント、およびグローバル・ビジネス・ソリューションを提供しています。同グループはモーリシャス国内のほか、アフリカ、ヨーロッパ、中東の子会社、関連会社、駐在員事務所を通じて国際的に事業を展開しています。

