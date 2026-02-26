La Mauritius Commercial Bank Limited clôture avec succès son crédit à terme syndiqué de 450 millions de dollars US

PORT LOUIS, Maurice, 26 février 2026 /PRNewswire/ -- La Mauritius Commercial Bank Limited (" MCB ") a clôturé avec succès sa première facilité de prêt à terme syndiqué axée sur le CCG et l'Inde, levant 450 millions USD. Cette opération marque une étape clé dans la stratégie de financement de la MCB, en diversifiant davantage sa base de prêteurs internationaux et en renforçant ses relations sur les marchés prioritaires.

Lancé à l'origine pour un montant de 300 millions d'USD, le mécanisme a suscité une forte demande, obtenant des engagements de la part de 25 banques, dont cinq nouveaux prêteurs aux côtés des banques déjà en place. Sursouscrite environ 2,1 fois, la transaction a été portée à 450 millions d'USD, ce qui témoigne d'une confiance soutenue dans les fondamentaux de la MCB en matière de crédit.

Structuré comme un prêt à terme de deux ans avec une option d'extension d'un an à la discrétion de l'emprunteur (2+1), ce mécanisme renforce la flexibilité des financements et optimise le profil des échéances de la MCB. Le fort soutien du marché a également permis d'améliorer la tarification, réduisant ainsi le coût global du financement.

Le produit de la vente sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, afin de soutenir la croissance continue de la MCB à Maurice et dans l'ensemble de la région africaine.

Anbar Jowaheer, Group Head of Strategic Funding, MCB : « La réussite de cette syndication, avec la participation de nouveaux prêteurs, renforce la dynamique du programme de financement de MCB et souligne l'attrait continu de la banque pour les prêteurs internationaux. Cette transaction s'inscrit dans la continuité de notre solide portefeuille de projets et renforce la flexibilité du financement grâce à un profil de durée bien structuré, ce qui favorise une gestion disciplinée du bilan. »

Thierry Hebraud, directeur général de MCB Ltd, a commenté l'opération : « La forte sursouscription de cette facilité par les banques du CCG et de l'Inde reflète clairement la confiance soutenue des investisseurs dans la stratégie et les ambitions de croissance à long terme de la MCB. En nous appuyant sur notre solide cote de crédit, nous avons réalisé des progrès significatifs dans l'élargissement et la diversification de notre base de financement. »

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Ltd, First Abu Dhabi Bank PJSC, Mashreqbank PSC, Mizuho Bank, Ltd, SMBC Bank International PLC, Standard Chartered et State Bank of India, London Branch ont agi en tant que coordinateurs et teneurs de livres.

A propos de la MCB

Fondée il y a plus de 187 ans, la MCB est la première banque de l'île Maurice et la principale entité du groupe MCB. Elle propose des services de banque de détail, de banque d'affaires et d'investissement, de gestion de patrimoine et des solutions commerciales globales. Le groupe opère à Maurice et au niveau international par le biais de filiales, d'associés et de bureaux de représentation en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient.

