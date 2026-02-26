MCB cierra con éxito su línea de préstamo sindicado a plazo por valor de 450 millones de dólares

- Mauritius Commercial Bank Limited cierra con éxito su línea de préstamo sindicado a plazo por valor de 450 millones de dólares

PORT LOUIS, Mauricio, 26 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El Mauritius Commercial Bank Limited ("MCB") ha cerrado con éxito su primer servicio de préstamo sindicado a plazo centrado en el CCG y la India, recaudando 450 millones de dólares. La transacción marca un hito clave en la estrategia de financiación de MCB, diversificando aún más su base de prestamistas internacionales y fortaleciendo las relaciones en los mercados prioritarios.

Lanzado originalmente por 300 millones de dólares, el servicio atrajo una fuerte demanda, asegurando compromisos de 25 bancos, incluidos cinco nuevos prestamistas junto con bancos existentes. Con una sobresuscripción de aproximadamente 2,1 veces, la transacción se amplió a 450 millones de dólares, lo que refleja una confianza sostenida en los fundamentos crediticios de MCB.

Estructurado como un préstamo a dos años con una opción de extensión de un año a discreción del prestatario (2+1), el servicio mejora la flexibilidad de financiación y optimiza el perfil de vencimiento de MCB. El fuerte apoyo del mercado también permitió mejorar los precios, reduciendo el coste general de financiación.

Los ingresos se utilizarán para fines corporativos generales, respaldando el crecimiento continuo de MCB en Mauricio y en toda la región africana.

Anbar Jowaheer, jefe de Grupo de Financiación Estratégica, MCB: "La finalización exitosa de esta sindicación, con la participación de nuevos prestamistas, refuerza el impulso del programa de financiación de MCB y subraya el continuo atractivo del banco para los prestamistas internacionales. Esta transacción es consistente con nuestra sólida cartera y fortalece aún más la flexibilidad de financiamiento a través de un perfil de plazo bien estructurado, respaldando una gestión disciplinada del balance".

Thierry Hebraud, consejero delegado de MCB Ltd, comentó: "La fuerte sobresuscripción de este servicio por parte de los bancos del CCG y de la India refleja claramente la confianza sostenida que los inversores depositan en la estrategia de MCB y sus ambiciones de crecimiento a largo plazo. Aprovechando nuestra sólida calificación crediticia, hemos logrado avances significativos en la ampliación y diversificación de nuestra base de financiación".

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Ltd, First Abu Dhabi Bank PJSC, Mashreqbank PSC, Mizuho Bank, Ltd., SMBC Bank International PLC, Standard Chartered y State Bank of India, sucursal de Londres actuaron como coordinadores y gestores.

Acerca de MCB

Establecido hace más de 187 años, MCB es el banco líder en Mauricio y la entidad principal del Grupo MCB, y ofrece banca minorista, corporativa y de inversión, gestión patrimonial y soluciones comerciales globales. El Grupo opera en Mauricio e internacionalmente a través de filiales, asociados y oficinas de representación en África, Europa y Medio Oriente.

