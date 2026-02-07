O Ministério das Finanças e o Fundo Monetário Internacional lançam amanhã a segunda edição da Conferência AlUla para economias de mercados emergentes

AlUla, Arábia Saudita, 7 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A segunda edição da Conferência AlUla para Economias de Mercados Emergentes 2026 começará amanhã, organizada na província de AlUla por meio de uma parceria entre o Ministério das Finanças e o Fundo Monetário Internacional, com a participação de alto nível de tomadores de decisão econômicos, ministros das finanças, governadores de bancos centrais, líderes de instituições financeiras internacionais e um distinto grupo de especialistas e especialistas de todo o mundo.

O lançamento da Conferência ocorre em um momento em que a economia global está passando por profundas transformações no comércio internacional e nos sistemas financeiros, acompanhados por desafios crescentes relacionados à desaceleração do crescimento, ao aumento da incerteza e às crescentes pressões sobre as economias de mercados emergentes. Isso ressalta a importância de fortalecer o diálogo internacional, coordenar as políticas econômicas e aumentar a resiliência dessas economias em apoio à estabilidade econômica global.

A Conferência visa contribuir para moldar a agenda de política econômica para as economias de mercado emergentes de uma maneira que apoie o crescimento e a prosperidade, ao mesmo tempo em que reforça a estabilidade econômica global. Isso será alcançado fornecendo uma plataforma internacional de alto nível para a troca de pontos de vista, discussões políticas e o compartilhamento de experiências e conhecimentos relevantes.

A Conferência deste ano é realizada sob o tema "Políticas em meio a uma redefinição dos sistemas financeiros e de comércio internacional", destacando as rápidas transformações que ocorrem na economia global e os desafios e oportunidades que elas apresentam para as economias de mercado emergentes, particularmente nas áreas de comércio internacional, sistemas monetários e financeiros e políticas macroeconômicas.

O programa da Conferência concentra-se em uma série de questões e áreas políticas prioritárias, incluindo a reformulação do comércio global em meio a mudanças geopolíticas e econômicas, a dinâmica do sistema monetário e financeiro internacional e os desafios enfrentados pela política monetária em um ambiente caracterizado por incertezas e transformações estruturais.

Além disso, a Conferência abordará a resiliência e as estruturas da política fiscal em um mundo propenso a choques, o papel das políticas públicas no aumento da resiliência econômica e as formas de estimular o crescimento liderado pelo setor privado, aumentar a produtividade e alcançar um equilíbrio adequado entre o papel do Estado e o empoderamento do setor privado nas economias de mercado emergentes.

A Conferência terminará com discussões centradas no fortalecimento da resiliência das economias de mercado emergentes e na transformação econômica, revisando as principais lições aprendidas e delineando as etapas futuras para apoiar a cooperação internacional, a coordenação de políticas e o desenvolvimento de soluções práticas para enfrentar os desafios econômicos globais.

Espera-se que a Conferência AlUla aumente a conscientização global sobre as questões das economias de mercado emergentes, destaque seu papel fundamental na economia global e fortaleça a presença dessas questões na agenda econômica e de mídia internacional, apoiando a realização de um crescimento econômico mais inclusivo e sustentável a longo prazo.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES:https://alulaeme.com

FONTE Ministry Of Finance