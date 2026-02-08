재무부와 국제통화기금, 8일 제2회 알울라 신흥시장 경제 콘퍼런스 개최

알울라, 사우디아라비아, 2026년 2월 8일 /PRNewswire/ -- 사우디아라비아 재무부(Ministry of Finance)와 국제통화기금(International Monetary Fund•IMF)이 파트너십을 통해 주최하는 2026 제2회 알울라 신흥시장 경제 콘퍼런스(AlUla Conference for Emerging Market Economies 2026)가 8일 알울라주에서 개막한다. 이번 콘퍼런스에는 각국의 경제 정책 결정권자, 재무장관, 중앙은행 총재, 국제 금융기구 수장과 함께 전 세계의 저명한 전문가 및 전문 인사들이 대거 참석할 예정이다.

이번 콘퍼런스가 개최되는 현재 국제 무역 및 금융 시스템 전반에서는 중대한 변화가 진행되고 있으며, 성장 둔화, 불확실성 확대, 신흥시장 경제에 가중되는 압박 등 도전 과제도 증가하고 있다. 이는 국제적 대화를 강화하고 경제 정책을 조율하고 세계 경제 안정을 뒷받침하기 위해 신흥경제의 회복탄력성을 제고할 필요성이 커지고 있음을 보여준다.

이번 콘퍼런스는 성장과 번영을 지원하는 방향으로 신흥 시장 경제의 경제 정책 의제를 형성하고, 세계 경제 안정을 강화하는 데 그 의의가 있다. 이를 위해 고위급 국제 플랫폼을 제공해 다양한 관점을 교환하고, 정책을 논의하고, 관련 경험과 전문성을 더 적극적으로 공유할 계획이다.

올해 콘퍼런스는 '국제 무역 및 금융 시스템 재편 속의 정책(Policies Amid a Reset of the International Trade and Financial Systems)'을 주제로 열린다. 이는 세계 경제에서 일어나는 급격한 변화와 이러한 변화가 신흥 경제 시장, 특히 국제 무역, 통화 및 금융 시스템, 거시 경제 정책 분야에 제시하는 도전과 기회를 조명한다.

콘퍼런스 프로그램은 지정학적•경제적 변화 속에서 글로벌 무역 재편, 국제 통화 및 금융 시스템의 역학, 불확실성과 구조적 변화가 특징인 환경에서 통화 정책이 직면한 과제 등 여러 주요 이슈와 정책 분야에 초점을 맞춘다.

또한 충격에 취약한 세계에서의 재정 정책 회복력과 프레임워크, 경제 회복력을 강화하는 공공 정책의 역할, 민간 주도 성장 촉진과 생산성 제고 방안, 그리고 신흥 시장 경제에서 국가의 역할과 민간 부문 역량 강화 간 적절한 균형을 달성하는 방안도 논의될 예정이다.

콘퍼런스는 신흥 시장 경제의 회복력 강화와 경제 전환에 초점을 맞춘 토론으로 마무리하며, 주요 교훈을 검토하고 국제 협력과 정책 조율을 지원하고 세계 경제 과제를 해결하기 위한 실질적인 해결책을 개발하는 향후 단계를 구상할 것이다.

알울라 콘퍼런스는 신흥 시장 경제 이슈에 대한 국제적 인식을 제고하고, 세계 경제에서 이러한 국가의 핵심적 역할을 부각시키는 한편, 국제 경제•미디어 의제에서 관련 논의의 비중을 강화함으로써 장기적으로 더 포용적이고 지속 가능한 경제 성장을 지원할 것으로 기대된다.

추가 정보: https://alulaeme.com

SOURCE Ministry Of Finance