財政部與國際貨幣基金組織將於明日共同啟動第二屆新興市場經濟體阿爾烏拉會議

沙特阿拉伯阿爾烏拉2026年2月8日 /美通社/ -- 第二屆 2026 年新興市場經濟體阿爾烏拉會議 (AlUla Conference for Emerging Market Economies) 將於明日揭開序幕。是次會議由財政部與國際貨幣基金 (International Monetary Fund) 組織攜手合作，於阿爾烏拉省舉辦，並匯聚眾多高層參與者，包括經濟決策者、各國財長、央行行長、國際金融機構領袖，以及來自世界各地的知名專家及專業人士。

此會議召開之際，適逢全球經濟於國際貿易與金融體系中經歷深刻蛻變，並伴隨着增長乏力、變數叢生、新興市場經濟體壓力加劇等挑戰亦接踵而至。 這更彰顯加強國際對話、協調經濟政策、促進新興經濟體穩健發展，以支持全球經濟穩定的迫切性。

會議旨在協助建構支持增長與繁榮的新興市場經濟體政策議程，同時協助強化全球經濟穩定。為了實現此目標，會議將提供高層級國際平台，供與會者交流意見、討論政策、並分享相關經驗及專業知識。

今年會議以「國際貿易與金融體系重設下的政策」(Policies Amid a Reset of the International Trade and Financial Systems) 為主題，聚焦全球經濟經歷的快速變革，闡明其為新興市場經濟體帶來的挑戰及機遇，尤其是國際貿易、貨幣金融體系與宏觀經濟政策等領域。

會議議程重點關注多個優先議題及政策領域，涵蓋地緣政治與經濟變動下的全球貿易重塑、國際貨幣與金融體系的發展動向，以及在不明局勢及結構轉型環境下貨幣政策面臨的挑戰。

此外，會議也將討論在衝擊頻發的世界中財政政策的穩健發展及框架、公共政策對提升經濟穩健性的作用，以及如何在新興市場經濟體中激發私營部門主導的增長、提升生產力，並在政府角色與私營部門賦能之間取得適當平衡。

會議閉幕環節將圍繞增強新興市場經濟體穩健發展及經濟轉型展開討論，總結關鍵經驗，並規劃未來步驟，以支持國際合作、政策協調，以及制定應對全球經濟挑戰的實用解決方案。

預期阿爾烏拉會議將提升國際社會對新興市場經濟體相關議題的關注，凸顯其在全球經濟中的樞紐作用，並將相關議題置於國際經濟與媒體議程的顯要位置，從而支持長遠實現更包容、可持續的經濟增長。

如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://alulaeme.com

SOURCE Ministry Of Finance