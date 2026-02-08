サウジアラビア財務省と国際通貨基金 、第2回アルウラ新興市場経済会議（AlUla Conference for Emerging Market Economies）を明日開催

アルウラ、サウジアラビア, 2026年2月8日 /PRNewswire/ -- 第2回アルウラ新興市場経済会議（AlUla Conference for Emerging Market Economies）が明日開催されます。このハイレベル会合はサウジアラビア財務省（Ministry of Finance）と国際通貨基金（International Monetary Fund）のパートナーシップによりアルウラで開催され、経済意思決定者、財務大臣、中央銀行総裁、国際金融機関のリーダー、世界各国からの著名な専門家や専門家が参加します。

国際貿易と金融システムにおいて世界経済が大きな変革期を迎えるなか、成長鈍化、不確実性の増大、新興市場経済への圧力の増大といった課題がますます大きくなっています。このことは、世界経済の安定を支えるために、国際的な対話を強化し、経済政策を調整し、経済のレジリエンスを高めることの重要性を浮き彫りにしています。

本会議は、新興市場経済の成長と繁栄を支援すると同時に、世界経済の安定を強化する形で、新興市場経済の経済政策アジェンダの形成に貢献することを目的としています。これは、意見交換、政策討議、関連する経験と専門知識の共有のためのハイレベルな国際的プラットフォームを提供することによって達成されます。

今年の会議は、 「Policies Amid a Reset of International Trade and Financial Systems（国際貿易・金融システムがリセットするなかでの政策の役割）」 というテーマで開催されます。特に国際貿易、通貨・金融システム、マクロ経済政策の分野において、世界経済で起きている急速な変化と、新興市場経済にとっての課題と機会に焦点が当てられます。

本会議のプログラムは、地政学的・経済的な変化の中での世界貿易の再編成、国際通貨・金融システムの力学、不確実性と構造的変化を特徴とする環境において金融政策が直面する課題など、多くの優先課題と政策分野に焦点を当てています。

さらに本会議では、ショックが起こりやすい世界における財政政策のレジリエンスと枠組み、経済のレジリエンスを高めるための公共政策の役割、新興市場経済において民間部門主導の成長を刺激し、生産性を高め、国家の役割と民間部門のエンパワーメントの適切なバランスを達成する方法についても議論されます。

本会議は、新興市場経済のレジリエンス強化と経済の変革に焦点を当てた議論、これまでに得られた主要な教訓のレビュー、そして最後に国際協力、政策協調、世界経済の課題に対処するための実践的なソリューションの開発を支援するための今後のステップの概要を示すことで締めくくられます。

アルウラ会議は、新興市場経済の問題に対する世界的な認識を高め、世界経済において新興市場経済が極めて重要な役割を果たしていることを浮き彫りにし、国際的な経済・メディア・アジェンダにおける新興市場経済の存在感を高め、長期的により包括的で持続可能な経済成長の達成を支援することが期待されています。

詳細については、以下をご覧ください： https://alulaeme.com

