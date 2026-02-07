Das Finanzministerium und der Internationale Währungsfonds starten morgen die zweite Ausgabe der AlUla-Konferenz für Schwellenländer

AlUla, Saudi-Arabien, 7. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die zweite Ausgabe der AlUla-Konferenz für aufstrebende Marktwirtschaften 2026 beginnt morgen in der Provinz AlUla. Sie wird in Zusammenarbeit zwischen dem Finanzministerium und dem Internationalen Währungsfonds veranstaltet und findet unter hochrangiger Beteiligung von wirtschaftlichen Entscheidungsträgern, Finanzministern, Zentralbankpräsidenten, Führungskräften internationaler Finanzinstitutionen und einer angesehenen Gruppe von Experten und Spezialisten aus aller Welt statt.

Die Konferenz findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem die Weltwirtschaft tiefgreifende Veränderungen im internationalen Handel und in den Finanzsystemen durchläuft, begleitet von wachsenden Herausforderungen im Zusammenhang mit einem verlangsamten Wachstum, zunehmender Unsicherheit und steigendem Druck auf die Schwellenländer. Dies unterstreicht die Bedeutung einer Stärkung des internationalen Dialogs, einer Koordinierung der Wirtschaftspolitik und einer Verbesserung der Widerstandsfähigkeit dieser Volkswirtschaften zur Unterstützung der globalen wirtschaftlichen Stabilität.

Die Konferenz soll dazu beitragen, die wirtschaftspolitische Agenda für Schwellenländer so zu gestalten, dass Wachstum und Wohlstand gefördert und gleichzeitig die globale wirtschaftliche Stabilität gestärkt werden. Dies soll durch die Bereitstellung einer hochrangigen internationalen Plattform für den Meinungsaustausch, politische Diskussionen und den Austausch relevanter Erfahrungen und Fachkenntnisse erreicht werden

Die diesjährige Konferenz steht unter dem Motto „Politische Maßnahmen in Zeiten des Umbruchs im internationalen Handels- und Finanzsystem" und beleuchtet die rasanten Veränderungen in der Weltwirtschaft sowie die Herausforderungen und Chancen, die sich daraus für Schwellenländer ergeben, insbesondere in den Bereichen internationaler Handel, Währungs- und Finanzsysteme sowie makroökonomische Politik.

Das Konferenzprogramm konzentriert sich auf eine Reihe von vorrangigen Themen und Politikbereichen, darunter die Neugestaltung des globalen Handels vor dem Hintergrund geopolitischer und wirtschaftlicher Veränderungen, die Dynamik des internationalen Währungs- und Finanzsystems sowie die Herausforderungen für die Geldpolitik in einem von Unsicherheit und strukturellen Veränderungen geprägten Umfeld.

Darüber hinaus befasst sich die Konferenz mit der Widerstandsfähigkeit und den Rahmenbedingungen der Fiskalpolitik in einer krisenanfälligen Welt, der Rolle der öffentlichen Politik bei der Stärkung der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit sowie Möglichkeiten zur Förderung des privatwirtschaftlichen Wachstums, zur Steigerung der Produktivität und zur Erreichung eines angemessenen Gleichgewichts zwischen der Rolle des Staates und der Stärkung des Privatsektors in Schwellenländern.

Die Konferenz endet mit Diskussionen über die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Schwellenländer und den wirtschaftlichen Wandel, die Überprüfung der wichtigsten gewonnenen Erkenntnisse und die Skizzierung künftiger Schritte zur Unterstützung der internationalen Zusammenarbeit, der politischen Koordinierung und der Entwicklung praktischer Lösungen für globale wirtschaftliche Herausforderungen.

Die AlUla-Konferenz soll das globale Bewusstsein für die Probleme der Schwellenländer schärfen, ihre zentrale Rolle in der Weltwirtschaft hervorheben und diese Themen stärker in die internationale Wirtschafts- und Medienagenda einbringen, um langfristig ein integrativeres und nachhaltigeres Wirtschaftswachstum zu erreichen

