Le ministère des Finances et le Fonds monétaire international lancent demain la seconde édition de la conférence d'AlUla sur les économies des marchés émergents

AlUla, Arabie Saoudite, 8 février 2026 /PRNewswire/ -- La seconde édition de la conférence d'AlUla sur les économies des marchés émergents 2026 débutera demain, organisée dans le gouvernorat d'AlUla dans le cadre d'un partenariat entre le ministère des Finances et le Fonds monétaire international, avec la participation de haut niveau de décideurs économiques, de ministres des Finances, de gouverneurs de banques centrales, de dirigeants d'établissements financiers internationaux et d'un groupe distingué d'experts et de spécialistes venus du monde entier.

Le lancement de la conférence intervient à un moment où l'économie mondiale connaît de profondes transformations dans le commerce international et les systèmes financiers, accompagnées de défis croissants liés au ralentissement de la croissance, à l'incertitude grandissante et aux pressions de plus en plus fortes exercées sur les économies des marchés émergents. Cela souligne l'importance de renforcer le dialogue international, de coordonner les politiques économiques et d'améliorer la résilience de ces économies pour soutenir la stabilité économique mondiale.

La conférence vise à contribuer à l'élaboration d'un programme de politique économique pour les économies des marchés émergents de manière à soutenir la croissance et la prospérité, tout en renforçant la stabilité économique mondiale. Cet objectif sera atteint en fournissant une plateforme internationale de haut niveau pour l'échange de perspectives, les discussions politiques et le partage d'expériences et d'expertise pertinentes.

Cette année, la conférence est placée sous le thème « Politiques dans un contexte de réinitialisation des systèmes commerciaux et financiers internationaux ». Elle met en lumière les transformations rapides de l'économie mondiale et les défis et opportunités qu'elles représentent pour les économies des marchés émergents, en particulier dans les domaines du commerce international, des systèmes monétaires et financiers et des politiques macroéconomiques.

Le programme de la conférence se concentre sur un certain nombre de questions et de domaines politiques prioritaires, notamment la restructuration du commerce mondial dans un contexte de changements géopolitiques et économiques, la dynamique du système monétaire et financier international et les défis auxquels est confrontée la politique monétaire dans un environnement caractérisé par l'incertitude et les transformations structurelles.

En outre, la conférence abordera la résistance et les cadres de la politique budgétaire dans un monde sujet aux chocs, le rôle des politiques publiques dans le renforcement de la résistance économique, et les moyens de stimuler la croissance tirée par le secteur privé, de stimuler la productivité et de parvenir à un équilibre approprié entre le rôle de l'État et l'autonomisation du secteur privé dans les économies de marché émergentes.

La conférence se terminera par des discussions centrées sur le renforcement de la résilience des économies de marché émergentes et la transformation économique, l'examen des principaux enseignements tirés et la définition des mesures à prendre pour soutenir la coopération internationale, la coordination des politiques et l'élaboration de solutions pratiques pour relever les défis économiques mondiaux.

La conférence d'AlUla devrait sensibiliser le monde aux problèmes des économies de marché émergentes, mettre en avant leur rôle central dans l'économie mondiale et renforcer la présence de ces questions dans l'agenda économique et médiatique international, en soutenant la réalisation d'une croissance économique plus inclusive et durable sur le long terme.

POUR PLUS D'INFORMATIONS : https://alulaeme.com