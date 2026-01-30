El Premio Shaw incorpora las Ciencias de la Computación en una expansión histórica

HONG KONG, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La Fundación Premio Shaw anunció su primera gran expansión en más de dos décadas: la creación del Premio Shaw para las Ciencias de la Computación, una nueva categoría de premios para honrar los avances pioneros en este campo transformador que está redefiniendo el mundo moderno.

La Fundación Premio Shaw anunció el 28 de enero la creación de una categoría de premios nueva en Ciencias de la Computación: https://youtu.be/8NWUlZxKsjg Speed Speed Cuatro oradores (de izquierda a derecha): profesora Jennifer Chayes, profesor Kenneth Young, Dr. Raymond Chan y profesor Tony Chan

El Premio Shaw fue fundado en 2002 por el magnate de los medios de comunicación de Hong Kong, el difunto Sr. Run Run Shaw. Se otorgó por primera vez en 2004 y ha honrado a más de 110 personas excepcionales en astronomía, ciencias de la vida y medicina, y ciencias matemáticas. Ahora que las Ciencias de la Computación están transformando rápidamente todos los ámbitos de nuestras vidas y de la investigación científica, la Fundación presenta este cuarto premio para celebrar los avances fundamentales de este campo y su impacto trascendental en la humanidad.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa el miércoles 28 de enero de 2026, en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong, a la que asistieron más de 100 invitados del mundo académico, los medios de comunicación y otros sectores.

El Dr. Raymond Chan, presidente de la Fundación Premio Shaw, inauguró el evento destacando la drástica transformación que la tecnología ha tenido en nuestras vidas y el compromiso permanente del Premio en reconocer la excelencia. "Las Ciencias de la Computación están llenas de preguntas desafiantes que llevan el pensamiento humano a nuevos límites", comentó, al calificar esta incorporación como una extensión natural de la visión de Shaw.

El profesor Kenneth Young, presidente del Consejo del Premio Shaw y vicepresidente de la Junta de Adjudicadores, enfatizó que este premio nuevo funcionará en paralelo con las tres categorías existentes y seguirá la misma gobernanza, pautas de selección y premio monetario de 1,2 millones de dólares.

El profesor Tony Chan, quien presidió el Comité de Planificación del Premio Shaw en Ciencias de la Computación, expresó su profundo honor por liderar la iniciativa, que implicó convocar a los mejores expertos del mundo para definir el amplio alcance y los principios rectores del nuevo premio. Actualmente se desempeña como miembro del Comité de Selección.

La presidenta inaugural del Comité de Selección, la profesora Jennifer Chayes, decana de la Facultad de Computación, Ciencias de Datos y Sociedad de la Universidad de California, Berkeley, destacó la Ciencia de la Computación como una disciplina intelectual profunda, al igual que otras ciencias básicas galardonadas con el premio. Esta naturaleza científica fundamental se alinea a la perfección con la visión del Premio de honrar los avances esenciales que benefician a la humanidad. También instó a los líderes del campo invitados a nominar candidatos cuando se abran las nominaciones de septiembre a noviembre de 2026. Los primeros ganadores de esta categoría se anunciarán en la primavera de 2027, junto con los ganadores de las otras tres categorías del premio.

"Esta es una copia traducida. Para mayor precisión, consulte la versión original en inglés".

Video - https://www.youtube.com/watch?v=8NWUlZxKsjg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2871429/NZ8_7903_jpg.jpg

FUENTE Shaw Prize