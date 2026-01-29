Le prix Shaw s'étend à l'informatique dans le cadre d'une expansion historique

HONG KONG, 29 janvier 2026 /PRNewswire/ -- La Fondation du prix Shaw a annoncé la première expansion majeure de cette récompense en plus de deux décennies : la création du prix Shaw d'informatique, une nouvelle catégorie visant à distinguer les percées pionnières dans ce domaine transformateur qui remodèle le monde moderne.

Fondé en 2002 par le regretté Run Run Shaw, magnat des médias de Hong Kong, et décerné pour la première fois en 2004, le prix Shaw a salué plus de 110 personnes pour leurs contributions exceptionnelles dans les domaines de l'astronomie, des sciences de la vie, de la médecine et des sciences mathématiques. Observant que l'informatique transforme aujourd'hui rapidement tous les aspects de notre vie et de la recherche scientifique, la Fondation lance aujourd'hui ce quatrième prix pour célébrer les avancées fondamentales en la matière et leur impact considérable sur l'humanité.

L'annonce en a été faite lors d'une conférence de presse organisée le mercredi 28 janvier 2026 au Centre des congrès et des expositions de Hong Kong, qui a rassemblé plus de 100 invités issus du monde universitaire, des médias et d'autres secteurs.

Raymond Chan, président de la Fondation du prix Shaw, a ouvert la conférence en mettant en avant la transformation radicale de la vie par la technologie et l'engagement durable du prix en faveur de la reconnaissance de l'excellence. « L'informatique incite à poser une foule de questions audacieuses qui repoussent les limites de la pensée humaine », a-t-il déclaré, estimant que l'ajout de cette catégorie de prix s'inscrivait dans le prolongement naturel de la vision de M. Shaw.

Le professeur Kenneth Young, président du Conseil du prix Shaw et vice-président du jury, a souligné que le nouveau prix serait attribué parallèlement aux trois catégories existantes, en suivant les mêmes règles de gouvernance et de sélection, et qu'il serait doté d'une somme de 1,2 million de dollars américains.

Le professeur Tony Chan, qui a présidé le comité de planification du prix Shaw d'informatique, s'est dit très honoré de diriger cette initiative, qui a consisté à réunir les meilleurs experts mondiaux pour définir le champ d'application global et les principes directeurs du nouveau prix. Il est aujourd'hui membre du comité de sélection.

La première présidente du comité de sélection, la professeure Jennifer Chayes, doyenne de la faculté d'informatique, de sciences des données et de la société de l'université de Californie à Berkeley, a insisté sur la profondeur de la discipline intellectuelle qu'est l'informatique, au même titre que les autres sciences fondamentales qui peuvent être distinguées par le prix. Cette nature scientifique fondamentale s'aligne parfaitement sur l'objectif du prix : saluer les avancées fondamentales qui profitent à l'humanité. Mme Chayes a invité les responsables de terrain à proposer des candidats pendant la période de soumission des candidatures, de septembre à novembre 2026. Le(s) premier(s) lauréat(s) sera/seront annoncé(s) au printemps 2027, en même temps que les lauréats des trois autres catégories de prix.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=8NWUlZxKsjg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2871429/NZ8_7903_jpg.jpg