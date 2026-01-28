El Premio Shaw incorpora la informática en una expansión histórica

HONG KONG, 28 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La Fundación Premio Shaw anunció su primera gran expansión en más de dos décadas: la creación del Premio Shaw en Ciencias de la Computación, una nueva categoría que reconoce los avances pioneros en este campo transformador que está cambiando el mundo moderno.

Fundado en 2002 por el magnate de los medios de comunicación de Hong Kong, el difunto Run Run Shaw, y otorgado por primera vez en 2004, el Premio Shaw ha reconocido a más de 110 personas excepcionales en Astronomía, Ciencias de la Vida y Medicina, y Ciencias Matemáticas. Con la rápida transformación de las Ciencias de la Computación en todos los ámbitos de nuestras vidas y la investigación científica, la Fundación presenta este cuarto premio para celebrar los avances fundamentales de este campo y su profundo impacto en la humanidad.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa el miércoles 28 de enero de 2026 en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong, a la que asistieron más de 100 invitados del mundo académico, los medios de comunicación y otros sectores.

El doctor Raymond Chan, presidente de la Fundación del Premio Shaw, inauguró el evento destacando la drástica transformación que la tecnología ha transformado la vida y el firme compromiso del Premio con el reconocimiento de la excelencia. "La informática está repleta de preguntas audaces que llevan el pensamiento humano a nuevos límites", declaró, calificando esta incorporación como una extensión natural de la visión de Shaw.

El profesor Kenneth Young, presidente del Consejo del Premio Shaw y vicepresidente de la Junta de Adjudicadores, enfatizó que el nuevo premio funcionará en paralelo con las tres categorías existentes, con la misma gobernanza, las mismas directrices de selección y una dotación económica de 1,2 millones de dólares estadounidenses.

El profesor Tony Chan, quien presidió el Comité de Planificación del Premio Shaw en Ciencias de la Computación, expresó su profundo honor por liderar la iniciativa, que implicó convocar a los mejores expertos mundiales para definir el amplio alcance y los principios rectores del nuevo premio. Actualmente, es miembro del Comité de Selección.

La presidenta inaugural del Comité de Selección, la profesora Jennifer Chayes, decana de la Facultad de Computación, Ciencias de Datos y Sociedad de la Universidad de California, Berkeley, destacó que las Ciencias de la Computación son una disciplina intelectual profunda, al igual que otras ciencias básicas galardonadas por el Premio. Esta naturaleza científica fundamental se alinea perfectamente con la visión del Premio de reconocer los avances fundamentales que benefician a la humanidad. Instó a los líderes del sector invitados a nominar candidatos cuando se abran las nominaciones, de septiembre a noviembre de 2026. El/los primer/os galardonado/s se anunciarán en la primavera de 2027, junto con los galardonados de las otras tres categorías del premio.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=8NWUlZxKsjg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2871429/NZ8_7903_jpg.jpg