Der Shaw-Preis erweitert sein Spektrum um den Bereich Informatik

HONGKONG, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die Shaw Prize Foundation gab ihre erste größere Erweiterung seit über zwei Jahrzehnten bekannt: die Einrichtung des Shaw-Preises für Informatik, einer neuen Preiskategorie zur Würdigung bahnbrechender Errungenschaften in diesem transformativen Bereich, der die moderne Welt neu gestaltet.

The Shaw Prize Foundation announced on 28 January the establishment of a new prize category in Computer Science: https://youtu.be/8NWUlZxKsjg Speed Speed Four speakers (from left to right): Professor Jennifer Chayes, Professor Kenneth Young, Dr Raymond Chan, and Professor Tony Chan

Der Shaw-Preis wurde 2002 vom verstorbenen Hongkonger Medienmogul Run Run Shaw ins Leben gerufen und erstmals 2004 verliehen. Seitdem wurden über 110 herausragende Persönlichkeiten aus den Bereichen Astronomie, Biowissenschaften und Medizin sowie Mathematik ausgezeichnet. Da die Informatik mittlerweile jeden Bereich unseres Lebens und der wissenschaftlichen Forschung rasant verändert, führt die Stiftung diesen vierten Preis ein, um die grundlegenden Fortschritte in diesem Bereich und ihre weitreichenden Auswirkungen auf die Menschheit zu würdigen.

Die Ankündigung erfolgte während einer Pressekonferenz am Mittwoch, dem 28. Januar 2026, im Hong Kong Convention and Exhibition Centre, an der über 100 Gäste aus Wissenschaft, Medien und anderen Bereichen teilnahmen.

Dr. Raymond Chan, Vorsitzender der Shaw Prize Foundation, hob in seiner Eröffnungsrede die dramatische Veränderung des Lebens durch die Technologie und das anhaltende Engagement des Preises für die Anerkennung herausragender Leistungen hervor. „Die Informatik strotzt nur so vor mutigen Fragen, die das menschliche Denken an neue Grenzen bringen", sagte er und bezeichnete die Erweiterung als natürliche Fortsetzung der Vision von Herrn Shaw.

Professor Kenneth Young, Vorsitzender des Shaw Prize Council und stellvertretender Vorsitzender des Bewertungsgremiums, betonte, dass der neue Preis parallel zu den drei bestehenden Kategorien vergeben wird und denselben Verwaltungs- und Auswahlrichtlinien sowie derselben Preisgeldsumme von 1,2 Millionen US-Dollar unterliegt.

Professor Tony Chan, Vorsitzender des Planungsausschusses für den Shaw-Preis für Informatik, zeigte sich sehr geehrt, diese Initiative zu leiten, in deren Rahmen weltweit führende Experten zusammenkamen, um den allgemeinen Umfang und die Leitprinzipien des neuen Preises festzulegen. Er ist nun Mitglied des Auswahlausschusses.

Die erste Vorsitzende des Auswahlkomitees, Professor Jennifer Chayes, Dekanin des College of Computing, Data Science, and Society an der University of California, Berkeley, unterstrich, dass die Informatik eine tiefgreifende intellektuelle Disziplin sei, ähnlich wie andere Grundlagenwissenschaften, die mit dem Preis ausgezeichnet werden. Dieser wissenschaftliche Kern passt nahtlos zur Vision des Preises, grundlegende Fortschritte zu würdigen, die der Menschheit zugutekommen. Sie forderte die eingeladenen Fachleute auf, Kandidaten zu nominieren, wenn die Nominierungsphase von September bis November 2026 beginnt. Die ersten Preisträger werden im Frühjahr 2027 zusammen mit den Preisträgern der anderen drei Preiskategorien bekannt gegeben.

„Dies ist eine übersetzte Kopie. Für professionelle Genauigkeit beziehen Sie sich bitte auf die englische Originalversion."

