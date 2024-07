O presidente do Hisense Group apresenta o roteiro estratégico para o futuro de sucesso da empresa

QINGDAO, China, 15 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Hisense, uma líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos, revelou hoje seus planos ambiciosos de crescimento em sua Conferência de Parceiros em Berlin, realizada pouco antes das finais da EURO 2024™. Fisher Yu, o presidente do Hisense Group, proferiu um discurso intitulado "Beyond Champion, Beyond Glory" (Além de Campeão, Além da Glória), delineando atualizações estratégicas focadas na elevação da marca, produtos e serviços baseados em senários, otimização da estrutura industrial e um compromisso de acelerar a expansão global.

A Hisense introduziu a estratégia multimarca (PRNewsfoto/Hisense) Fisher Yu, presidente do Hisense Group, proferiu o discurso de abertura entitulado "Beyond Champion, Beyond Glory" (Além de Campeão, Além da Glória) (PRNewsfoto/Hisense) Atualizações estratégicas da Hisense em marca, cenários, estrutura industrial e globalização (PRNewsfoto/Hisense)

Patrocinando pela terceira vez a UEFA European Championship, a Hisense revela seu slogan "Hisense, Mais que Uma Marca", dando ideia de uma estratégia multimarca. O patrocínio inaugural da empresa em 2016 provou ser um marco importante, acelerando a globalização através de patrocínios consecutivos dos maiores eventos esportivos. Enquanto isso, a receita externa da Hisense aumentou em três vezes e meia de 3,5 bilhões para 12 bilhões de dólares americanos.

"Estamos empolgados em ver a Hisense manter um forte impulso no primeiro semestre de 2024," explicou o Sr. Yu. "O negócio 2C da Hisense alcançou um crescimento de receita de dois dígitos e um crescimento de 18% em mercados estrangeiros, destacando o sucesso de uma estratégia de longo prazo baseada na centralidade do usuário, na inovação tecnológica e em uma visão global. Este forte alicerce nos posiciona perfeitamente para implementar nossa evolução estratégica em marca, cenários, estrutura industrial e globalização."

"As vendas de TVs da Hisense ficaram em 2º lugar no mundo no primeiro trimestre de 2024 pelo segundo ano consecutivo. Estamos continuamente diminuindo a distância em relação a marca nº 1 e animados em relação ao futuro."

No discurso, o Sr. Yu detalhou as últimas melhorias que destacam o compromisso da Hisense com "Tecnologia Centrada no Usuário" e "Qualidade Suprema" em desenvolver novos recursos e produtos baseados no feedback dos consumidores, posicionando a gigante de produtos eletrônicos para crescimento contínuo no mercado global. A empresa também está focada em criar experiências domésticas inteligentes, levando os eletrodomésticos além dos produtos individuais ao considerar cenários completos de usuários no planejamento do produto, P&D e marketing, em priorizar compatibilidade entre plataformas em conectividade, segurança e IA para criar produtos mais inteligentes que antecipam e excedem as necessidades do usuário.

Ao manter a vantagem competitiva, a Hisense está aprimorando Dispositivos Finais Independentes para Soluções de Sistema Holístico. Isso envolve a base técnica, a utilização de plataformas de serviço em nuvem como a ConnectLife para dispositivos domésticos inteligentes e o modelo de linguagem ampla de IA da HI-Star para interação e inteligência. Enquanto isso, essas soluções de sistema também priorizam sustentabilidade e atendem a uma vasta gama de aplicações, alinhando-se aos compromissos ambientais e sociais de longo prazo da Hisense. Como pioneira nessa tendência, a Hisense está ativamente desenvolvendo negócios em transporte inteligente, edifícios inteligentes, saúde, gestão de energia e eletrônicos automotivos, solidificando sua posição na vanguarda do desenvolvimento sustentável.

Comprometida com a expansão global, a Hisense está aprimorando seis centros regionais de operação para impulsionar o crescimento futuro. Com base em sua robusta rede de 26 centros de P&D, 34 parques industriais e bases de fabricação, a abordagem da Hisense de "Think Global, Act Local" (Pense Globalmente, Atue Localmente) capacita talentos locais e fortalece a fabricação, P&D e cadeias de suprimentos regionais. Isso permite à Hisense atender necessidades específicas locais com produtos sob medida através de investimentos globais em P&D.

O patrocínio da UEFA EURO 2024™ pela Hisense mantém uma estratégia de marketing de parceria esportiva que aproxima a marca às audiências globais. Sua campanha "BEYOND GLORY" (ALÉM DA GLÓRIA) destaca o objetivo da Hisense de quebrar barreiras, aspirar a metas ambiciosas e comprometimento em desenvolver tecnologia pioneira de eletrodomésticos na busca pela melhoria da vida cotidiana.

Sobre a Hisense

A Hisense é uma marca líder global de eletrodomésticos e produtos eletrônicos e parceira oficial da UEFA EURO 2024™. De acordo com a Omdia, a Hisense ficou em 2º lugar no ranking global de vendas de TVs e em 1º lugar em TVs de 100 polegadas em 2023 e no primeiro trimestre de 2024. A empresa se expandiu rapidamente passando a operar em mais de 160 países e se especializou em produtos multimídia, eletrodomésticos e informações inteligentes de TI.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2460823/Hisense__More_Than_a_Brand_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2460824/Keynote.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2460825/Four_Upgrading.jpg

FONTE Hisense