Президент Hisense Group представил стратегическую дорожную карту будущего успеха компании

ЦИНДАО, Китай, 15 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, мировой лидер в области бытовой техники и потребительской электроники, сегодня раскрыла свои амбициозные планы роста на конференции партнеров в Берлине, состоявшейся накануне финала чемпионата EURO 2024™. Фишер Юй (Fisher Yu), президент Hisense Group, выступил с основным докладом, названным «За рамками чемпионата, за рамками триумфа», в котором кратко представил стратегические обновления, ориентированные на повышение уровня бренда, определяемые сценариями применения продукты и услуги, оптимизацию промышленной структуры и приверженность дальнейшему глобальному расширению.

Hisense introduced multi-brand strategy Fisher Yu, President of Hisense Group, delivered the keynote address titled "Beyond Champion, Beyond Glory" Hisense strategic upgrades in brand, scenarios, industrial structure and globalization

В третий раз выступив спонсором чемпионата UEFA European Championship, компания Hisense представила свой слоган «Hisense — больше, чем бренд», намекая на мультибрендовую стратегию. Первое спонсорство компании в 2016 году стало важной вехой, ускорившей глобализацию за счет последовательной спонсорской поддержки спортивных мероприятий высшего уровня. При этом выручка Hisense за рубежом увеличилась с трех с половиной миллиардов до двенадцати миллиардов долларов США — в три с половиной раза.

«Мы очень рады видеть, что компания Hisense сохранила устойчивый импульс в первой половине 2024 года, — объяснил г-н Юй. — Клиентское направление бизнеса Hisense достигло двузначного роста выручки, и скачок 18 % на зарубежных рынках подчеркивает успех долгосрочной стратегии, в основе которой лежит ориентация на пользователя, технологические инновации и глобальное видение. Этот прочный фундамент обеспечивает нам идеальную позицию для реализации наших стратегических обновлений бренда, сценариев, промышленной структуры и глобализации».

«По объему поставок телевизоров компания Hisense заняла 2-е место в мире в 1-м квартале 2024 года второй год подряд. Мы постоянно сокращаем отставание от бренда номер 1 и с оптимизмом смотрим в будущее».

В своем выступлении г-н Юй подробно рассказал о последних обновлениях, которые подчеркивают приверженность компании Hisense «ориентированным на пользователя технологиям» и «высочайшему качеству» при разработке новых функций и продуктов на основе отзывов клиентов, что обеспечивает гиганту в области потребительской электроники возможность дальнейшего роста на мировом рынке. Компания также сосредоточена на создании сред умного дома, выводя бытовую технику за рамки отдельных продуктов, учитывая полные сценарии при планирования использования разных изделий, в исследованиях и разработках, а также маркетинге, уделяя приоритетное внимание межплатформенной совместимости в плане сетевых функций, безопасности и ИИ, чтобы создавать более интеллектуальные продукты, которые предвосхищают и превосходят потребности пользователей.

Сохраняя свое конкурентное преимущество, компания Hisense модернизирует автономные конечные устройства, превращая их в целостные системные решения. Это включает в себя техническую основу — использование платформ облачных сервисов, таких как платформа ConnectLife для устройств умного дома и большая языковая модель HI-Star AI, обеспечивающая взаимодействие и интеллектуальные функции. Между тем, эти системные решения также обеспечивают приоритет устойчивого развития и широкий спектр вариантов применения, что согласуется с долгосрочными экологическими и социальными обязательствами Hisense. Являясь лидером этой тенденции, компания Hisense активно развивает бизнес в направлениях интеллектуального транспорта, интеллектуальных зданий, здравоохранения, управления энергопотреблением и автомобильной электроники, укрепляя свои позиции на передовом рубеже устойчивого развития.

Стремясь к глобальному расширению, компания Hisense модернизирует шесть региональных операционных центров для поддержки будущего роста. Опираясь на существующую надежную сеть из 26 научно-исследовательских центров, 34 индустриальных парков и производственных баз, подход компании Hisense «Мысли глобально, действуй локально» расширяет возможности местных кадров и укрепляет региональные производственные, научно-исследовательские и логистические цепочки. Это дает компании Hisense возможность удовлетворять конкретные местные потребности с помощью адаптированных продуктов за счет глобальных инвестиций в НИОКР.

Спонсорская поддержка компанией Hisense чемпионата UEFA EURO 2024™ продолжает маркетинговую стратегию спортивного партнерства, приближая бренд к глобальной аудитории. Кампания BEYOND GLORY подчеркивает стремление Hisense раздвинуть границы, достигать амбициозных целей и разрабатывать новаторские технологии бытовой техники для улучшения повседневной жизни.

О компании Hisense

Компания Hisense, ведущий мировой бренд бытовой техники и потребительской электроники, является официальным партнером чемпионата UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

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