President, Hisense Group, Paparkan Rencana Strategis Menuju Kesuksesan Berikutnya

Setelah tiga kali menjadi sponsor UEFA European Championship, Hisense melansir slogan "Hisense, More Than a Brand" yang mencerminkan strategi multi-brand. Hisense pertama kali menjadi sponsor ajang olahraga tersebut pada 2016. Hal ini terbukti menjadi perkembangan penting yang mempercepat globalisasi Hisense. Selanjutnya, Hisense berturut-turut menjadi sponsor ajang olahraga terkemuka. Di sisi lain, pendapatan Hisense di pasar luar negeri meningkat 3,5 kali lipat dari US$ 3,5 miliar menjadi US$ 12 miliar.

"Kami gembira atas momentum positif yang diraih Hisense pada Semester I-2024," jelas Yu. "Pertumbuhan pendapatan di segmen bisnis 2C Hisense juga melesat di atas 10%. Lebih lagi, pertumbuhan bisnis sebesar 18% di pasar luar negeri membuktikan kesuksesan strategi jangka panjang yang memprioritaskan pengguna, inovasi teknologi, dan visi global. Dengan landasan yang kuat ini, kami ingin meningkatkan kualitas merek, skenario penggunaan teknologi, struktur industri, dan globalisasi."

"Volume penjualan TV Hisense berada di peringkat No.2 dunia pada Triwulan I-2024 selama dua tahun berturut-turut. Kami terus mengejar ketertinggalan dari merek No.1 dan menyambut baik perkembangan mendatang."

Lewat presentasinya, Yu memaparkan sejumlah peningkatan yang melambangkan komitmen Hisense pada "Teknologi yang Memprioritaskan Pengguna" dan "Kualitas Terbaik". Untuk itu, Hisense mengembangkan berbagai fitur dan produk baru berdasarkan masukan pengguna. Dengan langkah tersebut, raksasa barang elektronik ini akan terus mencapai pertumbuhan di pasar global. Hisense pun berfokus menciptakan pengalaman smart home. Maka, Hisense menyediakan perangkat rumah tangga yang tak hanya berfungsi sebagai produk individual. Namun, Hisense mempertimbangkan seluruh skenario penggunaan teknologi dalam aspek perencanaan produk, litbang (R&D), dan pemasaran. Prioritas Hisense juga terletak pada kompatibilitas lintasplatform dari sisi konektivitas, sistem keamanan, dan AI untuk menciptakan produk yang lebih pintar, serta mampu mengantisipasi bahkan melampaui kebutuhan pengguna.

Demi menjaga daya saing, Hisense memperbarui konsep "Standalone End Devices" menjadi "Holistic System Solutions". Perubahan ini meliputi basis teknologi dengan menggunakan platform cloud service, seperti platform ConnectLife untuk perangkat smart home dan large language model HI-Star AI untuk interaksi dan teknologi pintar. Di sisi lain, solusi sistem ini juga memprioritaskan aspek keberlanjutan dan melayani berbagai jenis aplikasi. Dengan demikian, solusi sistem ini sejalan dengan komitmen jangka panjang Hisense seputar lingkungan hidup dan sosial. Sebagai pemimpin tren ini, Hisense aktif mengembangkan bisnis di segmen smart transportation, smart building, layanan kesehatan, manajemen energi, dan elektronika otomotif. Maka, Hisense kian memperkuat statusnya sebagai pemimpin industri yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Berkomitmen pada ekspansi global, Hisense melakukan peningkatan di enam pusat operasional regional guna menopang pertumbuhan mendatang. Dengan jaringan yang meliputi 26 pusat litbang, 34 kawasan industri dan pabrik, pendekatan "Think Global, Act Local" Hisense memberdayakan SDM lokal sekaligus memperkuat jaringan pabrik, litbang, dan rantai pasok regional. Maka, Hisense mampu memenuhi kebutuhan spesifik di pasar lokal dengan produk yang dirancang khusus melalui investasi litbang berskala global.

Sebagai sponsor UEFA EURO 2024™, Hisense menjalankan strategi sports partnership marketing guna menjangkau audiens global. Program "BEYOND GLORY" juga mengangkat kiprah Hisense dalam membuat terobosan, seta target dan komitmen ambisius Hisense untuk mengembangkan teknologi perangkat rumah tangga yang inovatif dan meningkatkan kehidupan sehari-hari.

Tentang Hisense

Hisense adalah merek perangkat rumah tangga dan alat elektronik terkemuka di dunia. Hisense juga menjadi sponsor resmi UEFA EURO 2024™. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense berada di peringkat No.2 dunia. Volume penjualan TV Hisense ukuran 100" Hisense bahkan mencapai peringkat No.1 pada 2023 dan Triwulan I-2024. Hisense berekspansi pesat dan kini telah menjangkau lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan produk multimedia, perangkat rumah tangga, dan produk TI pintar.

SOURCE Hisense