Prezes Grupy Hisense prezentuje strategiczną mapę przyszłego sukcesu firmy

QINGDAO, Chiny, 15 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- Firma Hisense, światowy lider branży elektroniki użytkowej oraz sprzętu RTV i AGD, przedstawiła dziś swoje ambitne plany rozwoju podczas Konferencji Partnerów w Berlinie, która odbyła się tuż przed finałami EURO 2024™. Fisher Yu, prezes Grupy Hisense, wygłosił przemówienie zatytułowane: „Więcej niż mistrz, więcej niż chwała" („Beyond Champion, Beyond Glory"), omawiając strategiczne ulepszenia ukierunkowane na podnoszenie jakości marki, produktów i usług opartych na scenariuszach, optymalizacji struktury przemysłowej oraz zobowiązaniu do kontynuowania globalnej ekspansji.

Hisense, która po raz trzeci sponsoruje Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA, prezentuje swój slogan: „Hisense, więcej niż marka" („Hisense, More Than a Brand"), wskazujący na strategię firmy obejmującą wiele marek. Pierwszy sponsoring w 2016 roku okazał się znaczącym kamieniem milowym, przyspieszając globalizację firmy dzięki kolejnym możliwościom sponsorowania wydarzeń sportowych najwyższej rangi. W międzyczasie zagraniczne przychody Hisense wzrosły ponadtrzykrotnie - z trzech i pół miliarda do dwunastu miliardów dolarów amerykańskich.

„Cieszymy się, że firma Hisense utrzymała silną dynamikę wzrostu w pierwszej połowie 2024 roku - powiedział Yu. - Działalność Hisense 2C odnotowała dwucyfrowy wzrost przychodów, a osiemnastoprocentowy wzrost na rynkach zagranicznych podkreśla sukces długoterminowej strategii opartej na modelu ukierunkowanym na użytkownika, innowacjach technologicznych i globalnej wizji. Jest to dla nas doskonała podstawa do wdrażania strategicznych ulepszeń w zakresie marki, scenariuszy, struktury przemysłowej i globalizacji".

„Pod względem dostaw telewizorów Hisense zajmuje drugie miejsce na świecie w pierwszym kwartale 2024 roku, drugi rok z rzędu. Ciągle zmniejszamy w tym względzie dystans do marki numer jeden i z ekscytacją spoglądamy w przyszłość".

W swoim przemówieniu Yu szczegółowo opisał najnowsze aktualizacje, które podkreślają zaangażowanie Hisense w „technologię ukierunkowaną na użytkownika" i „najwyższą jakość" w procesie tworzenia nowych funkcji i produktów w oparciu o opinie klientów. To doskonale przygotowuje giganta elektroniki użytkowej do dalszego rozwoju na rynku globalnym. Firma koncentruje się również na zapewnianiu inteligentnych doświadczeń w warunkach domowych, postrzegając urządzenia domowe w perspektywie wykraczającej poza pojedyncze produkty, uwzględniając kompleksowe scenariusze użytkowników w planowaniu produktów, badaniach i rozwoju oraz marketingu, a także nadając priorytet kompatybilności międzyplatformowej w zakresie łączności, bezpieczeństwa i sztucznej inteligencji, aby tworzyć inteligentniejsze produkty, które wychodzą naprzeciw potrzebom użytkowników, a nawet je przekraczają.

Utrzymując przewagę konkurencyjną, Hisense modernizuje niezależne urządzenia końcowe do holistycznych rozwiązań systemowych. Obejmuje to podstawy techniczne oraz wykorzystanie platform usług w chmurze, takich jak platforma ConnectLife dla inteligentnych urządzeń domowych i duży model językowy HI-Star AI do interakcji i inteligencji. Rozwiązania systemowe również stawiają na zrównoważony rozwój i zaspokajają szeroki zakres potrzeb, dostosowując się do długofalowych zobowiązań środowiskowych i społecznych Hisense. Jako lider tego trendu, firma Hisense aktywnie rozwija działalność w zakresie inteligentnego transportu, inteligentnych budynków, opieki zdrowotnej, zarządzania energią i elektroniki samochodowej, umacniając swoją pozycję w czołówce firm ukierunkowanych na zrównoważony rozwój.

W ramach globalnej ekspansji Hisense modernizuje sześć regionalnych centrów operacyjnych, aby napędzać przyszły wzrost. Opierając się na istniejącej, solidnej sieci 26 ośrodków badawczo-rozwojowych, 34 parków przemysłowych i baz produkcyjnych, podejście Hisense: „Myśl globalnie, działaj lokalnie" wspiera lokalne talenty i wzmacnia regionalną produkcję, badania i rozwój oraz łańcuchy dostaw. Umożliwia to Hisense zaspokajanie specyficznych lokalnych potrzeb dzięki dostosowanym produktom poprzez globalne inwestycje w badania i rozwój.

Sponsorowanie UEFA EURO 2024™ przez Hisense to kolejny etap strategii marketingowej partnerstwa sportowego, przybliżający markę globalnym odbiorcom. Kampania „WIĘCEJ NIŻ CHWAŁA" podkreśla dążenie Hisense do przekraczania granic, realizacji ambitnych celów i zaangażowania w rozwój pionierskiej technologii urządzeń gospodarstwa domowego na rzecz poprawy jakości codziennego życia.

Hisense jest czołową międzynarodową marką urządzeń domowych i elektroniki użytkowej oraz oficjalnym partnerem UEFA EURO 2024™. Według rankingu Omnia, Hisense zajmuje 2. miejsce na świecie pod względem dostaw telewizorów i jest liderem w sprzedaży telewizorów 100" zarówno w 2023 r. jak i w pierwszym kwartale 2024 r. Firma cały czas dynamicznie się rozwija i obecnie działa już w 160 państwach, specjalizując się w produktach multimedialnych, urządzeniach RTV i AGD oraz inteligentnych rozwiązaniach IT.

