O Reino da Arábia Saudita lança uma nova plataforma oficial, "Saudi Properties", Antes da Lei de Propriedade Imobiliária para Estrangeiros

RIADE, Arábia Saudita, 6 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- The Real Estate General Authority (REGA) do Reino da Arábia Saudita anunciou o lançamento de uma nova plataforma nacional sob o nome de "Saudi Properties". Isso servirá como a plataforma oficial para todas as transações de propriedade imobiliária por não-sauditas dentro do Reino, como parte dos atuais preparativos para a Lei de Propriedade Imobiliária para Estrangeiros entrar em vigor em meados de janeiro de 2026.

A marca Saudi Properties foi divulgada pela primeira vez durante a participação da REGA na exposição "Cityscape Global", realizada em Riade em novembro de 2025. Este anúncio é um marco fundamental para fortalecer a estrutura regulatória do ambiente de investimento imobiliário e aumentar a transparência e a confiabilidade.

Com a entrada em vigor da lei, a Autoridade também designou a propriedade imobiliária de estrangeiros como um dos principais temas do Fórum sobre o Futuro do Setor Imobiliário, que será realizado em Riade em janeiro próximo. O Fórum reunirá um amplo e distinto grupo de líderes e especialistas para discutir as tendências futuras nos mercados imobiliários e as promissoras oportunidades de investimento no setor imobiliário do Reino.

A "Saudi Properties" tem como objetivo servir como porta de entrada oficial para todos os processos de propriedade. Isso inclui navegar por oportunidades imobiliárias, se comunicar com desenvolvedores, enviar inscrições, verificar a elegibilidade e se conectar com entidades relevantes dentro de um ecossistema integrado. Isso proporcionará aos investidores uma jornada digital simples, ininterrupta e confiável para comprar propriedades no Reino. A plataforma é um dos principais facilitadores para a implementação da Lei de Propriedade Imobiliária para Estrangeiros, garantindo uma execução tranquila a nível nacional e internacional.

O portal procura ainda aumentar a confiança internacional no ambiente imobiliário do Reino, proporcionando uma experiência confiável, segura e fácil de usar para investidores e residentes que buscam a propriedade. Isso apoiará o crescimento do mercado e ajudará a manter o equilíbrio entre oferta e demanda por meio da prestação de serviços digitais integrados com informações precisas e atualizadas, permitindo que os investidores tomem decisões informadas e baseadas em dados.

O lançamento do portal "Saudi Properties" representa um marco significativo no fortalecimento da posição do Reino como um dos principais destinos globais de investimento imobiliário. Ele reflete uma visão nacional integrada para construir um ambiente imobiliário abrangente que apoie o crescimento econômico e melhore a qualidade de vida.

https://rega.gov.sa/media-center/

FONTE The Real Estate General Authority (REGA)