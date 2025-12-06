沙地阿拉伯王國於非沙國籍人士購置房產法案生效前夕，正式推出全新官方平台 Saudi Properties

沙地阿拉伯利雅德2025年12月6日 /美通社/ -- 沙地阿拉伯王國房地產總局（Real Estate General Authority，簡稱「REGA」）宣佈推出名為「Saudi Properties」的全新國家級平台。3此平台將作為非沙地阿拉伯公民在王國境內進行所有不動產所有權交易的官方平台，此舉是為配合《Non-Saudi Property Ownership Law》於 2026 年 1 月中旬生效所進行的持續準備工作之一環。

Saudi Properties 於 2025 年 11 月在利雅德舉辦的「Cityscape Global」展覽中首度亮相，當時 REGA 參與了此展覽。本公告標誌著強化房地產投資環境監管架構、提升透明度與可靠性方面邁向關鍵里程碑。

隨著該法生效，當局亦將非沙地人持有房地產列為明年一月將於利雅德舉行的房地產未來論壇主要議題之一。論壇將聚集廣泛而傑出的領導人和專家組成，討論未來的房地產市場趨勢，以及英國房地產業界前途明朗的投資機會。

「Saudi Properties」旨在成為所有產權流程的官方門戶入口。這包括瀏覽房地產機會、與開發人員溝通、提交申請、驗證資格，以及與整合生態系統中的相關實體建立聯繫。這將為投資者提供簡單、流暢無縫和可靠的數碼旅程，方便在沙國購買房地產。此平台是實施《Non-Saudi Property Ownership Law》的核心推動力之一，確保國內外執行過程順暢無阻。

此門戶網站進一步致力於提升國際社會對沙地阿拉伯房地產環境的信心，為尋求物業所有權的投資者與居民提供值得信賴、安全且使用者友善的體驗。這將透過提供整合式數碼服務，以精準且即時的資訊支持市場增長，並協助維持供需平衡，使投資者能夠做出明智的、由數據驅動的決策。

「Saudi Properties」門戶網站的啟動，標誌著沙地阿拉伯王國作為全球房地產投資首選目的地的地位獲得顯著強化，具有里程碑意義。這體現了國家的整體願景，旨在打造全面的房地產環境，以支持經濟增長並提升生活品質。

https://rega.gov.sa/media-center/

SOURCE The Real Estate General Authority (REGA)