사우디아라비아 왕국, 비사우디인 부동산 소유법 시행 앞두고 새 공식 플랫폼 'Saudi Properties' 출시

리야드, 사우디아라비아, 2025년 12월 6일 /PRNewswire/ -- 사우디아라비아 왕국의 부동산청(Real Estate General Authority, REGA)이 'Saudi Properties'라는 이름의 새로운 국가 플랫폼을 출시했다고 밝혔다. 이는 2026년 1월 중순 발효 예정인 비사우디인 부동산 소유법(Non-Saudi Property Ownership Law) 시행에 대비한 작업의 하나로, 사우디 내 비사우디인의 모든 부동산 소유 거래를 위한 공식 창구 기능을 하게 된다.

Saudi Properties 브랜드는 지난 11월 리야드에서 개최된 '시티스케이프 글로벌(Cityscape Global)' 전시회에 REGA가 참가했을 때 처음 공개됐다. 이번 발표는 부동산 투자 환경의 규제 체계를 강화하고 투명성과 신뢰성을 높이는 중요한 전환점이 될 전망이다.

법 시행에 따라 사우디아라비아 REGA는 내년 1월 리야드에서 열릴 예정인 미래 부동산 포럼(Real Estate Future Forum)의 주요 의제 중 하나로 비사우디인 부동산 소유를 지정했다. 이 포럼에는 각계각층의 저명한 리더와 전문가 그룹이 모여 부동산 시장 미래 트렌드와 사우디 부동산 부문의 유망한 투자 기회를 논의할 예정이다.

'Saudi Properties'는 모든 소유권 절차의 공식 관문 역할을 목표로 한다. 여기에는 ▲부동산 투자처 탐색 ▲개발사와의 소통 ▲신청서 제출 ▲자격 확인 ▲통합 생태계 내 관련 기관과의 연결 등이 포함된다. 이는 투자자들에게 사우디 내 부동산 구매를 위한 간단하고 원활하며 신뢰할 수 있는 디지털 여정을 제공할 것이다. 이 플랫폼은 비사우디인 부동산 소유법 시행을 위한 핵심 원동력의 하나로, 국내외에서 법안이 차질 없이 시행될 수 있도록 보장한다.

이 포털은 나아가 사우디 부동산 환경에 대한 국제 사회의 신뢰를 높이고, 부동산 소유를 희망하는 투자자와 거주자에게 믿을 수 있고 안전하면서 사용자 친화적인 경험을 제공한다. 이는 정확한 최신 정보를 갖춘 통합 디지털 서비스 제공을 통해 시장 성장을 견인하고, 부동산 수급 균형 유지를 도우며, 투자자들이 정확한 데이터에 따라 의사결정을 내릴 수 있도록 할 것이다.

'Saudi Properties' 포털 출시는 글로벌 부동산 투자처로서 사우디아라비아의 입지를 다지는 중요한 이정표다. 이는 경제 성장을 뒷받침하고 삶의 질을 높이는 포괄적인 부동산 환경을 구축하려는 통합된 국가적 비전을 반영한다.

