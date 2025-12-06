"عقارات السعودية" منصة رسمية جديدة استعداداً لنفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار

الرياض، المملكة العربية السعودية،, 6 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق مظلة وطنية جديدة تحت اسم "عقارات السعودية"، والتي تمثّل المنصة الرسمية لكافة عمليات تملك العقار لغير السعوديين داخل المملكة، في إطار الاستعدادات الجارية لنفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار منتصف يناير المقبل.

وتم الكشف عن هوية "عقارات السعودية" لأول مرة خلال مشاركة الهيئة في معرض "سيتي سكيب العالمي" الذي استضافته العاصمة الرياض في نوفمبر الماضي، حيث يعد ذلك خطوة محورية نحو تنظيم البيئة الاستثمارية العقارية وتعزيز الشفافية والموثوقية.

وبالتزامن مع نفاذ النظام، خصصت الهيئة موضوع تملك غير السعوديين للعقارات ضمن المحاور الرئيسية في منتدى مستقبل العقار، المقرر انعقاده في الرياض خلال شهر يناير المقبل، والذي يستضيف نخبة واسعة من القادة والخبراء لمناقشة موضوعات تتعلق بالتوجهات المستقبلية للأسواق العقارية والفرص الاستثمارية الواعدة في السوق العقاري بالمملكة.

وتهدف "عقارات السعودية" إلى أن تكون البوابة الرسمية لجميع عمليات التملك، بما في ذلك استعراض الفرص العقارية، والتواصل مع المطورين، وتقديم الطلبات، والتحقق من الأهلية، والربط مع الجهات المعنية ضمن منظومة متكاملة، في خطوة تهدف لتقديم رحلة رقمية سهلة وميسرة وموثوقة للراغبين بالتملك بالمملكة، وتُعد المنصة أحد الممكنات الأساسية لتطبيق نظام تملُّك غير السعوديين للعقار بما يضمن سلاسة التنفيذ على الصعيدين المحلي والدولي.

وتسعى "عقارات السعودية" إلى تعزيز الثقة الدولية بالبيئة العقارية في المملكة، من خلال تقديم بوابة موثوقة وآمنة للمستثمرين والمقيمين الراغبين في التملك، وفق تجربة سلسة وشفافة، كما تهدف إلى دعم نمو السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، من خلال توفير خدمات رقمية متكاملة تتيح الوصول إلى معلومات دقيقة ومحدثة، تمكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات واعية مبنية على بيانات موثوقة.

ويُشكل تدشين بوابة "عقارات السعودية" الذي سيتم بالتزامن مع نفاذ النظام، خطوة استراتيجية ترسخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية في القطاع العقاري، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى بناء بيئة عقارية متكاملة، تدعم الاقتصاد الوطني وتحفّز جودة الحياة.

https://rega.gov.sa/media-center/