Le Royaume d'Arabie saoudite lance une nouvelle plateforme officielle, « Saudi Properties », avant l'entrée en vigueur de la loi sur la propriété immobilière des non-Saoudiens

RIYADH, Arabie Saoudite, 6 décembre 2025 /PRNewswire/ -- L'Autorité générale de l'immobilier (REGA) du Royaume d'Arabie Saoudite a annoncé le lancement d'une nouvelle plateforme nationale sous le nom de « Saudi Properties ». Elle servira de plateforme officielle pour toutes les transactions immobilières effectuées par des non-Saoudiens dans le Royaume, dans le cadre des préparatifs en cours pour l'entrée en vigueur de la loi sur la propriété immobilière des non-Saoudiens à la mi-janvier 2026.

La marque Saudi Properties a été dévoilée pour la première fois lors de la participation de REGA à l'exposition « Cityscape Global », qui s'est tenue à Riyad en novembre 2025. Cette annonce marque une étape décisive dans le renforcement du cadre réglementaire de l'environnement de l'investissement immobilier et dans l'amélioration de la transparence et de la fiabilité.

Avec l'entrée en vigueur de la loi, l'Autorité a également fait de la propriété immobilière des non-Saoudiens l'un des principaux thèmes du Real Estate Future Forum, qui doit se tenir à Riyad en janvier prochain. Le forum réunira un large groupe de dirigeants et d'experts distingués pour discuter des tendances futures des marchés immobiliers et des opportunités d'investissement prometteuses dans le secteur immobilier du Royaume.

« Saudi Properties » a pour objectif de servir de portail officiel pour tous les processus de propriété. Il s'agit notamment de parcourir les opportunités immobilières, de communiquer avec les promoteurs, de soumettre des demandes, de vérifier l'éligibilité et d'entrer en contact avec les entités concernées au sein d'un écosystème intégré. Les investisseurs bénéficieront ainsi d'un parcours numérique simple, fluide et fiable pour acheter un bien immobilier dans le Royaume. La plateforme est l'un des principaux outils de mise en œuvre de la loi sur la propriété immobilière des non-Saoudiens, garantissant une exécution sans heurts aux niveaux national et international.

Le portail vise en outre à renforcer la confiance internationale dans l'environnement immobilier du Royaume, en offrant une expérience fiable, sûre et conviviale aux investisseurs et aux résidents désireux d'accéder à la propriété. Cela soutiendra la croissance du marché et contribuera à maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande grâce à la fourniture de services numériques intégrés avec des informations précises et actualisées, permettant aux investisseurs de prendre des décisions éclairées et fondées sur des données.

Le lancement du portail « Saudi Properties » marque une étape importante dans le renforcement de la position du Royaume en tant que destination mondiale de premier plan pour l'investissement immobilier. Il reflète une vision nationale intégrée visant à créer un environnement immobilier complet qui soutient la croissance économique et améliore la qualité de vie.

https://rega.gov.sa/media-center/