サウジアラビア王国、非サウジ人不動産所有法施行に先立ち新公式プラットフォーム「Saudi Properties」を立ち上げ

リヤド（サウジアラビア）, 2025年12月6日 /PRNewswire/ -- サウジアラビア王国のReal Estate General Authority（REGA）は、新たな国家プラットフォーム「Saudi Properties」の立ち上げを発表しました。これらは、2026年1月中旬に施行予定の非サウジ人不動産所有法に向けた準備の一環として、王国内における非サウジ人による全ての不動産所有取引の公式プラットフォームとして機能します。

Saudi Propertiesブランドは、2025年11月にリヤドで開催された「シティスケープ・グローバル（Cityscape Global）」展示会へのREGA出展時に初公開されました。本発表は、不動産投資環境の規制枠組み強化と透明性・信頼性向上に向けた重要な節目となります。

同法施行に伴い、当局は非サウジ人不動産所有権を、来年1月にリヤドで開催予定の「不動産未来フォーラム（Real Estate Future Forum）」の主要テーマの一つに指定しました。本フォーラムでは、幅広い分野の著名なリーダーや専門家が一堂に会し、不動産市場の将来動向やサウジアラビア不動産セクターにおける有望な投資機会について議論します。

「Saudi Properties」は、あらゆる所有権手続きの公式窓口となることを目指しています。これには、不動産物件の閲覧、開発業者との連絡、申請書の提出、適格性の確認、統合されたエコシステム内での関連機関との連携が含まれます。これにより、投資家はサウジアラビア王国で不動産を購入するためのシンプルでシームレス、かつ信頼性の高いデジタル体験を得られます。本プラットフォームは、非サウジ人不動産所有権法を実施する中核的な推進手段の一つであり、国内外での円滑な実行を保証します。

さらに本ポータルは、不動産所有権を求める投資家や居住者に対し、信頼性が高く安全でユーザーフレンドリーな体験を提供することで、王国の不動産環境に対する国際的な信頼性を高めることを目指しています。これにより、正確かつ最新の情報を備えた統合デジタルサービスの提供を通じて、市場の成長を支援し、需給バランスの維持に貢献します。投資家が情報に基づいたデータ駆動型の意思決定を行えるようにします。

「Saudi Properties」ポータルの立ち上げは、不動産投資における世界有数の目的地としての王国の地位を強化する重要なマイルストーンとなります。これは、経済成長を支え生活の質を向上させる包括的な不動産環境を構築するという統合的な国家ビジョンを反映しています。

https://rega.gov.sa/media-center/

SOURCE The Real Estate General Authority (REGA)